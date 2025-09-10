Piłkarskie transfery w Ekstraklasie. Takiego lata jeszcze nie było

Aktualizacja: 10.09.2025 09:11 Publikacja: 10.09.2025 04:42
Legia pobiła transferowy rekord, wydając 3 mln euro na Miletę Rajovicia
Foto: PAP/Leszek Szymański
Największe kluby wydają co prawda więcej na jednego piłkarza, ale porównania z zagranicznymi krezusami nie mają sensu. Trudno się jednak nie cieszyć, że coraz częściej również w Polsce przesuwane są kolejne granice.
Jak wyliczył fachowy portal Transfermarkt, 18 klubów Ekstraklasy sprowadziło nowych zawodników za 41,3 mln euro, co w przeliczeniu daje blisko 2,3 mln na jedną drużynę. Królem polowania nie był Lech Poznań ani Legia Warszawa, lecz inny z naszych pucharowiczów – Raków Częstochowa, który na wzmocnienia wydał ponad 9 mln euro. Ale nawet Widzew, czyli 13. zespół zeszłego sezonu, nie szczędził pieniędzy i dokonał zakupów za w sumie 7 mln.
Zbroi się już nie tylko czołówka, bo gra warta jest świeczki. Od przyszłego roku Polska będzie miała aż pięć ekip w europejskich pucharach, w tym dwie w eliminacjach Ligi Mistrzów.
Letnie okno było wyjątkowe również dlatego, że wróciło kilku piłkarzy, którzy grali w reprezentacji i występowali w Lidze Mistrzów. Najwięcej sprowadziła ich Legia. Za darmo na Łazienkowską trafili Arkadiusz Reca i Damian Szymański, po dwa miliony euro kosztowali natomiast Kamil Piątkowski i Kacper Urbański. Najgłośniej było o transferze tego ostatniego i najmłodszego z wymienionej czwórki. W końcu mowa o zawodniku uważanym za wielki talent, który jeszcze rok temu grał przeciw Holandii i Francji na Euro, robiąc wrażenie na zagranicznych kibicach oraz ekspertach.
W niedzielę obchodził 21. urodziny, ale mecz Polski z Finlandią oglądał przed telewizorem. Nie dostał powołania od nowego selekcjonera Jana Urbana. Ostatni raz w kadrze grał jeszcze jesienią. Wszystko dlatego, że jego kariera w Serie A nie potoczyła się zgodnie z planem. Miał podobno oferty z Włoch i Hiszpanii, ale postawił na Warszawę.
– Wybrałem Legię, ponieważ jestem głodny gry i wiem, co chcę osiągnąć. Moim celem jest wygrywanie – chcę zdobyć mistrzostwo Polski oraz dotrzeć do finału Ligi Konferencji – zapowiada. – Wracam do Polski bogatszy o pięć lat doświadczeń we Włoszech, które, jestem przekonany, pomogą mi w walce o punkty z tą drużyną. Jestem gotowy i nie mogę się doczekać, by zdobywać tu bramki i asysty.
Z powodu reprezentacyjnej przerwy Urbański nie miał jeszcze okazji zadebiutować w nowym zespole. Może do tego dojść w niedzielę. Do Warszawy przyjeżdża Radomiak.
Przyzwyczailiśmy się, że jeśli ktoś już wraca do Polski, to zwykle na emeryturę. Przypadek Urbańskiego pokazuje, że nasza liga może być też dobrym miejscem na odbudowę kariery. Podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku, ale wątpliwe, by go wypełnił, jeśli wróci do dawnej formy i będzie błyszczał na polskich boiskach.
Jeszcze dwa miesiące temu Legia krytykowana była za brak wzmocnień, a jej kibice ogłosili bojkot. Ruszyła więc na zakupy, pobiła też transferowy rekord, wydając 3 mln euro na Miletę Rajovicia.
Duński napastnik przyszedł z Watford. Z Anglii do Polski przeprowadził się również Sam Greenwood. 23-letni pomocnik rozegrał 25 meczów w Premier League, a jako nastolatek reprezentował Anglię. Zamienił Leeds na Pogoń Szczecin.
Radomiak wypożyczył z kolei 22-letniego obrońcę Josha Wilsona-Esbranda, wychowanka West Hamu, który zanotował trzy występy w Manchesterze City, w tym dwa w Lidze Mistrzów – w sezonie, w którym drużyna Pepa Guardioli triumfowała w tych rozgrywkach.
Pod względem wydatków na transfery Ekstraklasa wciąż jeszcze jest europejskim średniakiem. W tym zestawieniu zajmuje 17. miejsce – za ligami szkocką, ukraińską i duńską, ale wyprzedza już m.in. austriacką, czeską i norweską.
1. Mileta Rajović Watford – Legia Warszawa 3 mln
2. Yannick Agnero Halmstads BK – Lech Poznań 2,3 mln
3. Kacper Urbański Bologna – Legia Warszawa 2 mln
4. Sam Greenwood Leeds United – Pogoń Szczecin 2 mln
5. Kamil Piątkowski RB Salzburg – Legia Warszawa 2 mln
6. Andi Zeqiri KRC Genk – Widzew Łódź 2 mln
7. Jonatan Braut Brunes OH Leuven – Raków Częstochowa 2 mln
8. Tomasz Pieńko Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa 1,75 mln
9. Mariusz Fornalczyk Korona Kielce – Widzew Łódź 1,5 mln
10. Rajmund Molnar MTK Budapeszt – Pogoń Szczecin 1,5 mln
Źródło: rp.pl
