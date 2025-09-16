Aktualizacja: 16.09.2025 14:41 Publikacja: 16.09.2025 14:07
Benjamin Mendy
To będzie kolejny duży transfer Pogoni. Niedawno sprowadziła z Leeds Sama Greenwooda, 23-letniego byłego młodzieżowego reprezentanta Anglii, który rozegrał 25 meczów w Premier League.
Mendy jest w innym miejscu kariery niż Greenwood. Ma 31 lat, a jego futbolowe życie znalazło się na poważnym zakręcie, gdy został oskarżony o liczne przestępstwa seksualne. Po długiej batalii brytyjski sąd oczyścił go wprawdzie z zarzutów, ale Francuz nie wrócił już na piłkarski szczyt.
Po odejściu z Manchesteru City, w którym przez sześć lat zdobył trzy razy mistrzostwo Anglii (2018, 2019, 2021) i dotarł do finału Champions League (2021), przeniósł się do Lorient, a następnie do FC Zürich.
Nie wiodło mu się jednak ani we Francji, ani w Szwajcarii i pod koniec czerwca został wolnym zawodnikiem. A przecież mowa o piłkarzu, który swego czasu był najdroższym obrońcą na świecie – w 2017 roku City kupili go z Monaco za 57,5 mln euro. Po oskarżeniach o gwałt odsunęli go jednak od składu i nie wypłacali wynagrodzenia (Francuz wygrał proces o zaległe pensje).
Jak informują Meczyki.pl, Mendy wybrał Pogoń, choć nie narzekał na brak propozycji (podobno miał oferty z kilkunastu kierunków). Właściciel klubu ze Szczecina Alex Haditaghi wysłał po niego prywatny samolot. Francuz jest już w Polsce. Ma podpisać dwuletni kontrakt i zarabiać ponad milion euro rocznie.
Wiadomość o tym, że Mendy zagra w Ekstraklasie, potwierdził już Fabrizio Romano, włoski dziennikarz dobrze poinformowany w sprawach transferowych.
