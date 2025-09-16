Reklama

Były mistrz świata zagra w Pogoni Szczecin. Transfer, jakiego w Polsce jeszcze nie było

Benjamin Mendy, który z Francją wygrał mundial (2018), a z Manchesterem City zdobył trzykrotnie mistrzostwo Anglii, podpisze dwuletnią umowę z Pogonią Szczecin – informuje portal Meczyki.pl.

Publikacja: 16.09.2025 14:07

Benjamin Mendy

Benjamin Mendy

Foto: PAP/PA

Tomasz Wacławek

To będzie kolejny duży transfer Pogoni. Niedawno sprowadziła z Leeds Sama Greenwooda, 23-letniego byłego młodzieżowego reprezentanta Anglii, który rozegrał 25 meczów w Premier League.

Mendy jest w innym miejscu kariery niż Greenwood. Ma 31 lat, a jego futbolowe życie znalazło się na poważnym zakręcie, gdy został oskarżony o liczne przestępstwa seksualne. Po długiej batalii brytyjski sąd oczyścił go wprawdzie z zarzutów, ale Francuz nie wrócił już na piłkarski szczyt.

Benjamin Mendy zagra w Ekstraklasie

Po odejściu z Manchesteru City, w którym przez sześć lat zdobył trzy razy mistrzostwo Anglii (2018, 2019, 2021) i dotarł do finału Champions League (2021), przeniósł się do Lorient, a następnie do FC Zürich.

Czytaj więcej

Prokuratorzy domagają się dla Daniego Alvesa dziewięciu lat pozbawienia wolności, obrońcy piłkarza w
Piłka nożna
Noc, która zmieniła ich życie

Nie wiodło mu się jednak ani we Francji, ani w Szwajcarii i pod koniec czerwca został wolnym zawodnikiem. A przecież mowa o piłkarzu, który swego czasu był najdroższym obrońcą na świecie – w 2017 roku City kupili go z Monaco za 57,5 mln euro. Po oskarżeniach o gwałt odsunęli go jednak od składu i nie wypłacali wynagrodzenia (Francuz wygrał proces o zaległe pensje).

Ile będzie zarabiał Benjamin Mendy w Pogoni Szczecin?

Jak informują Meczyki.pl, Mendy wybrał Pogoń, choć nie narzekał na brak propozycji (podobno miał oferty z kilkunastu kierunków). Właściciel klubu ze Szczecina Alex Haditaghi wysłał po niego prywatny samolot. Francuz jest już w Polsce. Ma podpisać dwuletni kontrakt i zarabiać ponad milion euro rocznie.

Wiadomość o tym, że Mendy zagra w Ekstraklasie, potwierdził już Fabrizio Romano, włoski dziennikarz dobrze poinformowany w sprawach transferowych.

Źródło: rp.pl

