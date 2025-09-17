Reklama

Liga Mistrzów. Obrońcy tytułu pokazali siłę

Paris Saint-Germain zaczęło sezon Ligi Mistrzów od zwycięstwa 4:0 nad Atalantą Bergamo. Wygrali też inni faworyci: Liverpool, Inter Mediolan i Bayern Monachium.

Publikacja: 17.09.2025 23:40

Rozgrzewka piłkarzy Paris Saint-Germain przed meczem z Atalantą BC

Rozgrzewka piłkarzy Paris Saint-Germain przed meczem z Atalantą BC

Foto: PAP/EPA

Tomasz Wacławek

Paryżanie wysłali rywalom mocny sygnał, że także w tym sezonie będzie trudno ich pokonać. Rozbili Atalantę Bergamo (Nicola Zalewski był rezerwowym).

Trener PSG Luis Enrique nie rzuca słów na wiatr. Jeszcze przed meczem przekonywał, że celem jest obrona trofeum. Tego dokonał dotąd tylko Real Madryt.

Liverpool – Atletico. Emocje do samego końca

Akcje broniących tytułu paryżan stoją wysoko, ale wśród głównych faworytów wymienia się też Liverpool. Przed rokiem drużyna z Anfield wygrała fazę ligową, ale już w 1/8 finału została zatrzymana przez... PSG.

Mecz z Atletico zaczęła od mocnego uderzenia. W roli głównej wystąpił Mohamed Salah. Najpierw po jego strzale z rzutu wolnego piłka odbiła się jeszcze od Andrew Robertsona i wpadła do bramki. Chwilę później Egipcjanin już sam wykończył akcję zespołu.

Po sześciu minutach Liverpool prowadził 2:0 i wydawało się, że pewnie zmierza po zwycięstwo. Atletico zdołało wyrównać po dwóch golach Marcosa Llorente, ale w doliczonym czasie trafił Virgil van Dijk i Anfield oszalało ze szczęścia.

Liga Mistrzów. Czy grali Polacy?

Nie zobaczyliśmy w środę na boisku Zalewskiego, ale przez kilkanaście minut grał Piotr Zieliński. Inter pokonał 2:0 Ajax w Amsterdamie.

Cristian Romero i Guglielmo Vicario
Piłka nożna
Wróciła Liga Mistrzów. Król z Paryża i wielu pretendentów do tronu

Tremy na salonach nie mają debiutanci. Pafos zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Olympiakosem Pireus, a Bodo/Glimt wyrwało rzutem na taśmę punkt Slavii Praga (2:2). We wtorek wygrał Royale Union Saint-Gilloise (3:1 z PSV Eindhoven). W czwartek do gry przystąpi natomiast Kajrat Ałmaty – zmierzy się w Lizbonie ze Sportingiem.

Liga Mistrzów – 1. kolejka

Slavia Praga – Bodo/Glimt 2:2

Olympiakos Pireus – Pafos 0:0

Liverpool – Atletico Madryt 3:2

Bayern Monachium – Chelsea 3:1

Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo 4:0

Ajax Amsterdam – Inter Mediolan 0:2

Czwartek

Club Brugge – Monaco (18.45, Canal+ Extra 2)

FC Kopenhaga – Bayer Leverkusen (18.45, Canal+ Extra 3)

Newcastle United – Barcelona (21.00, Canal+ Extra 1)

Manchester City – Napoli (21.00, Canal+ Extra 2)

Sporting Lizbona – Kajrat Ałmaty (21.00, Canal+ Extra 3)

Eintracht Frankfurt – Galatasaray Stambuł (21.00, Canal+ 360)

Multiliga Mistrzów w Canal+ Extra 4

Piłka Nożna Europejskie Puchary Liga Mistrzów Osoby Piotr Zieliński Kluby piłkarskie PSG Inter Mediolan Liverpool FC Nicola Zalewski

e-Wydanie