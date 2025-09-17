Liga Mistrzów. Obrońcy tytułu pokazali siłę

Aktualizacja: 18.09.2025 07:13 Publikacja: 17.09.2025 23:40
Rozgrzewka piłkarzy Paris Saint-Germain przed meczem z Atalantą BC
Foto: PAP/EPA
Paryżanie wysłali rywalom mocny sygnał, że także w tym sezonie będzie trudno ich pokonać. Rozbili Atalantę Bergamo (Nicola Zalewski był rezerwowym).
Trener PSG Luis Enrique nie rzuca słów na wiatr. Jeszcze przed meczem przekonywał, że celem jest obrona trofeum. Tego dokonał dotąd tylko Real Madryt.
Akcje broniących tytułu paryżan stoją wysoko, ale wśród głównych faworytów wymienia się też Liverpool. Przed rokiem drużyna z Anfield wygrała fazę ligową, ale już w 1/8 finału została zatrzymana przez... PSG.
Mecz z Atletico zaczęła od mocnego uderzenia. W roli głównej wystąpił Mohamed Salah. Najpierw po jego strzale z rzutu wolnego piłka odbiła się jeszcze od Andrew Robertsona i wpadła do bramki. Chwilę później Egipcjanin już sam wykończył akcję zespołu.
Po sześciu minutach Liverpool prowadził 2:0 i wydawało się, że pewnie zmierza po zwycięstwo. Atletico zdołało wyrównać po dwóch golach Marcosa Llorente, ale w doliczonym czasie trafił Virgil van Dijk i Anfield oszalało ze szczęścia.
Nie zobaczyliśmy w środę na boisku Zalewskiego, ale przez kilkanaście minut grał Piotr Zieliński. Inter pokonał 2:0 Ajax w Amsterdamie.
Czytaj więcej
Ruszyła Liga Mistrzów. Znów bez polskiej drużyny i tylko z sześcioma naszymi piłkarzami w zagrani...
Tremy na salonach nie mają debiutanci. Pafos zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Olympiakosem Pireus, a Bodo/Glimt wyrwało rzutem na taśmę punkt Slavii Praga (2:2). We wtorek wygrał Royale Union Saint-Gilloise (3:1 z PSV Eindhoven). W czwartek do gry przystąpi natomiast Kajrat Ałmaty – zmierzy się w Lizbonie ze Sportingiem.
Slavia Praga – Bodo/Glimt 2:2
Olympiakos Pireus – Pafos 0:0
Liverpool – Atletico Madryt 3:2
Bayern Monachium – Chelsea 3:1
Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo 4:0
Ajax Amsterdam – Inter Mediolan 0:2
Czwartek
Club Brugge – Monaco (18.45, Canal+ Extra 2)
FC Kopenhaga – Bayer Leverkusen (18.45, Canal+ Extra 3)
Newcastle United – Barcelona (21.00, Canal+ Extra 1)
Manchester City – Napoli (21.00, Canal+ Extra 2)
Sporting Lizbona – Kajrat Ałmaty (21.00, Canal+ Extra 3)
Eintracht Frankfurt – Galatasaray Stambuł (21.00, Canal+ 360)
Multiliga Mistrzów w Canal+ Extra 4
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Paryżanie wysłali rywalom mocny sygnał, że także w tym sezonie będzie trudno ich pokonać. Rozbili Atalantę Bergamo (Nicola Zalewski był rezerwowym).
Trener PSG Luis Enrique nie rzuca słów na wiatr. Jeszcze przed meczem przekonywał, że celem jest obrona trofeum. Tego dokonał dotąd tylko Real Madryt.
Ruszyła Liga Mistrzów. Znów bez polskiej drużyny i tylko z sześcioma naszymi piłkarzami w zagranicznych klubach,...
Benjamin Mendy, który z Francją wygrał mundial (2018), a z Manchesterem City zdobył trzykrotnie mistrzostwo Angl...
Barcelona rozbiła 6:0 Valencię. Po dwa gole strzelili Fermin Lopez, Raphinha i Robert Lewandowski. Teraz czas na...
Polskie kluby przeznaczyły latem na transfery łącznie ponad 40 mln euro. To rekord Ekstraklasy. Wrócili piłkarze...
Reprezentacja Polski po zwycięstwie z Finlandią i remisie z Holandią jest bardzo blisko co najmniej drugiego mie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas