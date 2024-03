Teraz wracają do Wrocławia, by zmierzyć się z Islandią, która w półfinale baraży rozbiła na wyjeździe Izrael (4:1). Dla Ukraińców to coś więcej niż mecz. Chcą dać trochę radości rodakom w tych smutnych czasach i pokazać, że choć nie mogą grać w ojczyźnie, to się nie poddają. Gdyby w obecnych okolicznościach zdołali zakwalifikować się na Euro, byłoby to dla nich wydarzenie szczególne.

Euro 2024. Gruzja może zadebiutować w wielkim turnieju

Swoje święto mogą mieć we wtorkowy wieczór także Gruzini prowadzeni od trzech lat przez byłego reprezentanta Francji, wicemistrza świata (2006) Willy’ego Sagnola. Jeśli pokonają w Tbilisi Grecję, zadebiutują w wielkim turnieju.

Ręce do tego mogą przyłożyć dwaj zawodnicy z polskiej Ekstraklasy: Otar Kakabadze z Cracovii i Nika Kwekweskiri z Lecha Poznań. Pierwszy z nich grał 90 minut w półfinale baraży z Luksemburgiem (2:0), drugi wszedł na boisko w końcówce. Obie bramki dla Gruzji zdobył Budu Ziwziwadze z Karlsruher SC, ale liderem i gwiazdą reprezentacji jest Chwicza Kwaracchelia, czyli kolega Piotra Zielińskiego z Napoli. On jednak w czwartek odpoczywał, bo musiał pauzować za kartki.

- Jestem w dobrej formie i mam nadzieję, że pomogę drużynie wygrać. Nie ma znaczenia, kto strzeli gole, najważniejsze to wyjść na boisko i walczyć o zwycięstwo. Szanujemy przeciwnika, ale jesteśmy świadomi naszych mocnych stron, wierzymy w siebie i liczymy na wsparcie naszych kibiców - podkreśla Kwaracchelia.

W Tbilisi też nie zabraknie polskiego wątku. Mecz poprowadzi nasza ekipa sędziowska z Szymonem Marciniakiem na czele.