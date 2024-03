Vassiljev w 2014 roku trafił za darmo z rosyjskiego Amkaru Perm do Piasta i z miejsca stał się liderem zespołu. Czarował techniką oraz przeglądem pola. Kreował grę. Grał na tyle dobrze, że sięgnęła po niego Jagiellonia, którą prowadził Probierz. Niezwykły w wykonaniu Estończyka był zwłaszcza sezon 2016/17. Zespół z Białegostoku zdobył wówczas wicemistrzostwo Polski, a Vassiljev strzelił 13 goli i miał 14 asyst, lecz kontraktu nie przedłużył.

Podobno miał pójść za Probierzem do Cracovii, ale to się nie wydarzyło. Ostatecznie wrócił do Gliwic, lecz sezon 2017/18 – ostatni w Polsce – nie był dla niego udany. Łączny dorobek w naszej Ekstraklasie ma jednak niezły. To 115 meczów, 26 goli i 30 asyst.

Polska — Estonia. Nie tylko Konstantin Vassiljev grał w Polsce

Vassiljev jest jednym z pięciu aktualnych reprezentantów Estonii, którzy grali lub grają w naszym kraju. Ken Kallaste spędził nawet w Polsce więcej czasu, bo występował – w Ekstraklasie oraz pierwszej lidze – przez pięć sezonów, ale łącznie rozegrał 90 spotkań.

Matvei Igonen był bramkarzem pierwszoligowego Podbeskidzia. Klub spod Klimczoka wiązał z nim spore nadzieje — przede wszystkim na kasowy transfer — ale Estończyk po 1,5 roku odszedł za darmo i dziś kontynuuje karierę w Bułgarii. Artur Pikk w latach 2018-20, grał dla Miedzi Legnica, a teraz broni barw pierwszoligowej Odry Opole. Również na zapleczu Ekstraklasy, w GKS-ie Katowice, występuje Marten Kuusk, który trafił na Bukową zimą i wywalczył sobie miejsce w składzie.

Dwaj ostatni mogą wybiec w czwartek na boisko. Początek meczu Polska — Estonia na PGE Narodowym o 20.45. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport.