Przed meczem Polska — Estonia. Fantazja Roberta Lewandowskiego

Probierz sparing z Łotwą wykorzystał, żeby ustabilizować kręgosłup zespołu. Teraz także rewolucji w składzie nie będzie, choć siedmiu spośród powołanych zaprosił na zgrupowanie pierwszy raz.

Najwięcej emocji budzi Jakub Moder, który przez lata był nadzieją reprezentacyjnego środka pola, ale jego karierę wyhamowały urazy. Kiedy po raz ostatni zagrał w kadrze – przy okazji meczu barażowego ze Szwedami (2:0) o awans na mundial w Katarze – to była inna epoka, bo na boisku towarzyszyli mu Jacek Góralski, Krystian Bielik oraz Grzegorz Krychowiak. Niektórzy widzą go nawet w podstawowym składzie.

– Dobraliśmy zawodników, którzy potrafią grać w ataku pozycyjnym. Chcemy wykorzystać atuty powołanych i to, jak grają w klubach. Będziemy doskonalić to, co robiliśmy na poprzednich zgrupowaniach. Musimy poprawić przede wszystkim skuteczność – wskazuje Probierz.

Jeszcze większe ambicje ma Lewandowski, który z przekonaniem dodaje: – Wierzę, że wrócą polot i lekkość, a fantazję, którą mamy, pokażemy na boisku.

Polska – Estonia (20.45, TVP 1, TVP Sport)