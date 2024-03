Terapia szokowa przyniosła skutek, mistrzowie Polski byli w niedzielne popołudnie nie do poznania. Pokazali piłkę - jak na ekstraklasowe warunki - nowoczesną, charakterystyczną właśnie dla najlepszej drużyny w kraju, a nie zespołu dryfującego w kierunku środka tabeli.

Dawid Szwarga potrzebował takiego meczu jak tlenu. Pracę w roli trenera Rakowa rozpoczął od udanych występów na międzynarodowej arenie — drużyna awansowała do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów, co dało jej przepustkę do fazy grupowej Ligi Europy — ale im dalej w sezon, tym wyniki wyglądały gorzej. Wiosną zespół w trzech ligowych meczach zdobył cztery punkty, a po porażce w ćwierćfinale Pucharu Polski z Piastem Gliwice (0:3) nad przyszłością trenera pojawił się znak zapytania.

Ekstraklasa. Dlaczego Raków Częstochowa rozbił Lecha Poznań

Kibice spod Jasnej Góry w meczu z Lechem zobaczyli wreszcie lepszą wersję Rakowa, bo na boisko wybiegła drużyna świadoma swoich możliwości, ambitna oraz pazerna. Trzy nagrody gospodarze odebrali jeszcze w pierwszej połowie.