Legia pobiła rekord. Turcy stawiają Andrzeja Dudę w roli głównej

Ogłoszeniu transferu Albańczyka towarzyszyły kolportowane w lokalnych mediach plotki – warszawski klub szybko je zdementował – o rzekomej roli prezydenta Andrzeja Dudy, na którego prośbę Legia miała się zgodzić sprzedać Muciego 5 mln euro taniej, niż początkowo planowała. Właśnie dlatego wiceprezes klubu Huseyin Yucel po podpisaniu kontraktu podziękował podobno zarówno Dudzie, jak i prezesowi Paris Saint-Germain Nasserowi Al-Khelaifiemu, który miał atuty piłkarza zachwalać.

Barwnej opowieści tureckich dziennikarzy trudno oczywiście dać wiarę, choć wypada przypomnieć, że prezes Besiktasu Hasan Arat faktycznie miał okazję spotkać prezydenta podczas ubiegłorocznych igrzysk europejskich, które wizytował jako członek komitetu wykonawczego Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC). Panowie później mogli się widzieć także podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem, gdzie niesiony entuzjazmem Duda ogłosił światu, że Polska postara się o prawo organizacji letnich igrzysk w 2036 roku.

Ernest Muci został najdroższym transferem w historii Legii Warszawa

Niezależnie od roli zewnętrznych doradców Muci został najdroższym transferem w dziejach klubu z Łazienkowskiej. Rekord należał wcześniej do Radosława Majeckiego, który po sezonie 2019/2020 trafił do AS Monaco za 7 mln euro. Bramkarz do dziś zagrał w księstwie 11 meczów, więc inwestycja wciąż się spłaca. Spośród obcokrajowców warszawiacy wcześniej najwięcej zarobili na odejściu Odreja Dudy. Herta Berlin zapłaciła za Słowaka 4,2 mln euro, ale to było dawno, bo siedem lat temu.

Transfer Muciego pokazuje, jak polskie kluby mogą skapitalizować mecze na europejskiej arenie. Właśnie międzynarodowe występy stały u podstaw innych rekordowych transferów. Prymusem na krajowym podwórku od lat pozostaje na tym polu Lech Poznań, który w ostatniej dekadzie na sprzedaży wychowanków zarobił ok. 60 mln euro, dzięki czemu – pisaliśmy o tym w „Parkiecie” 10 stycznia – akademia Kolejorza znalazła się wśród 100 najbardziej dochodowych w Europie według CIES Football Observatory, czyli Międzynarodowego Centrum Studiów Sportowych.

Najdrożsi piłkarze w historii Ekstraklasy

Rekord transferowy PKO BP Ekstraklasy wciąż należy do Kacpra Kozłowskiego (Pogoń Szczecin) oraz Jakuba Modera (Lech). Brighton zapłacił za nich po 11 mln euro. Kolejne miejsca na liście – obok Muciego – zajmują Jakub Kamiński (10 mln euro, VfL Wolfsburg), Michał Skóraś (6 mln euro, FC Brugge) i Jan Bednarek (6 mln euro, Southampton). Wszyscy byli piłkarzami poznańskiego klubu. Dopiero ósmy Sebastian Szymański zamienił za 5,5 mln euro Legię na Dynamo Moskwa.