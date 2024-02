Ilja Szkuryn. Nie chciał grać dla Białorusi, zdobywa bramki w Ekstraklasie

Oba wiosenne zwycięstwa drużyny z Mielca to w znacznej mierze zasługa Szkuryna. Z Puszczą Niepołomice wyrównał stan meczu, a następnie jego drużyna wygrała 2:1. W spotkaniu ze Śląskiem Wrocław (1:0) zdobył jedynego gola.

W klasyfikacji strzelców Ekstraklasy Ilja Szkuryn zajmuje drugie miejsce (do spółki z Kamilem Grosickim) - za Erikiem Exposito, który zdobył 14 bramek. W klasyfikacji kanadyjskiej jest trzeci z dorobkiem 15 punktów. Więcej uzbierali tylko Exposito i Grosicki (po 17).

Warto podkreślić, jak bardzo Stal jest uzależniona od jego liczb. Zespół z Mielca przegrał w tym sezonie osiem spotkań. W żadnym z tych meczów Szkuryn nie strzelił gola. Bramki uzyskiwał w ośmiu spotkaniach i ani razu mielczanie nie przegrali.

Czy Ilja Szkuryn zostanie w Stali Mielec

Dzięki jego świetnej dyspozycji Stal jest daleko od strefy spadkowej, a przypomnijmy, że głównym celem zespołu jest utrzymanie w Ekstraklasie. Co dalej ze Szkurynem? Jego wypożyczenie wygasa z końcem sezonu, ale też 30 czerwca kończy się jego kontrakt z CSKA Moskwa, a więc latem będzie wolnym zawodnikiem.

Wprawdzie do końca sezonu może wydarzyć się jeszcze wiele, ale z całą pewnością chętnych na usługi 25-letniego napastnika nie zabraknie. W Mielcu chcieliby, żeby został i podpisał kontrakt, dzięki któremu wypromuje się jeszcze bardziej.

Działacze Stali liczą na podobną historię, jaka miała miejsce z udziałem Saida Hamulica. Latem 2022 roku mielecki klub najpierw wypożyczył, a pół roku później wykupił Bośniaka za 150 tysięcy euro z litewskiej Dainawy, by później sprzedać go do Tuluzy za 2,5 mln euro.