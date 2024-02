Odrodzenie Szymona Żurkowskiego. Powrót do reprezentacji to formalność?

Powszechne raportowanie zrównoważonego rozwoju otwiera nową erę samoświadomości biznesu odnośnie do swojego wpływu na otoczenie. Każdy raport z analizy ryzyk ESG to dla zarządów wyzwanie, w jaki sposób dostosować do tej pory funkcjonujący model biznesowy do ograniczonej ilości zasobów, mnogości zapisów prawnych, większej reaktywności społecznej – mówi Magdalena Miele, prezeska zarządu Global Cosmed SA.