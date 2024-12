Bogaty rok lekkoatletów. PZLA ratyfikował 88 rekordów Polski

Już zimą rekordowe wyniki osiągał Jakub Szymański, dwukrotnie bijąc rekord Polski w biegu na 60 metrów przez płotki. Świetnie spisywała się też Ewa Swoboda, która podczas mistrzostw świata w Glasgow uzyskała na 60 metrów 6.98

- W sezonie zatwierdzono 62 oficjalne rekordy Polski. W tej liczbie uwzględniono wyniki osiągnięte na stadionach, podczas startów halowych i w zawodach ulicznych, w czterech kategoriach wiekowych (juniora młodszego, juniora, młodzieżowca i seniora). Do pełnego obrazu należy doliczyć 26 rezultatów uzyskanych przez zawodników urodzonych w latach 2009-2010, czyli młodzików. W tej kategorii wiekowej nie notujemy co prawda oficjalnych rekordów Polski, ale tradycyjnie wliczamy ich wyniki do całorocznego bilansu – wyjaśnia szef zespołu ds. ratyfikacji rekordów Polski Janusz Rozum.

Rekordowy rok lekkoatletów. Błyszczały przede wszystkim panie

Latem w kategorii seniorów poprawione zostały trzy rekordy wśród pań. Postarały się o to Kaczmarek na dystansie 400 metrów, Weronika Lizakowska w biegu na 1500 metrów i Alicja Konieczek w rywalizacji 3000 metrów z przeszkodami. U mężczyzn tylko Jakub Szymański wyrównał czasem 13.25 dwuletni rekord kraju Damiana Czykiera w biegu na 110 metrów przez płotki.

Najbardziej spektakularnymi rezultatami sezonu letniego ratyfikowanymi jako rekordy Polski są wyniki Kaczmarek, która w przyszłym roku będzie już występować jako Bukowiecka.