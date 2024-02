- To coś wielkiego. Nie byliśmy faworytami, ale daliśmy z siebie wszystko. Napisaliśmy historię. Po wielu latach znów przywieziemy tytuł do Neapolu. Jestem bardzo dumny ze wszystkich, którzy pomogli nam zdobyć trofeum — mówił na gorąco po zwycięstwie Milicić. Dla niego to pierwszy taki sukces z zagranicznym klubem. Wcześniej zdobywały jedynie Puchary Polski z Anwilem Włocławek oraz Stalą Ostrów Wielkopolski.

Milicić i Sokołowski z Pucharem Włoch. Teraz czas na kadrę

Można być pewnym, że Milicić i Sokołowski w bardzo dobrych nastrojach dotarli na zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Litwą (22 lutego w Wilnie) i Macedonia Północna (26 lutego w Sosnowcu), które rozpoczęło się w poniedziałek.

Spotkania te zostaną rozegrane w ramach kwalifikacji do przyszłorocznego Eurobasketu, lecz Polska — jako jeden ze współgospodarzy fazy grupowej tego turniej — udział w nim ma już zapewniony. Dla kadry będzie to więc przede wszystkim element przygotowań do lipcowych kwalifikacji olimpijskich.