Rekord punktów to nie wszystko. Dlaczego Mecz Gwiazd rozczarował kibiców NBA

Niedzielny Mecz Gwiazd padł łupem reprezentacji Konferencji Wschodniej, a MVP spotkania został Damian Lillard z Milwaukee Bucks, który zdobył 39 punktów. Dzień wcześniej wygrał konkurs trójek i dołączył do Michaela Jordana jako dopiero drugi zawodnik w dziejach ligi, który po zwycięstwie w jednym z sobotnich konkursów zdobył potem nagrodę MVP.

Najlepszym strzelcem Meczu Gwiazd z dorobkiem 50 punktów został Karl-Anthony Towns z Zachodu, który na co dzień reprezentuje barwy Minnesota Timberwolves.

Czytaj więcej Mistrzostwa Europy Dlaczego Amerykanin zadebiutuje w reprezentacji Polski Luke Petrasek, który w połowie grudnia dostał polskie obywatelstwo, został powołany na mecze z Litwą (22 lutego, Wilno) i Macedonią Północą (26 lutego, Sosnowiec). Amerykański skrzydłowy może zadebiutować w biało-czerwonych barwach.

Po raz pierwszy w ponad 70-letniej historii imprezy zdarzyło się, by jedna z drużyn przekroczyła granicę 200 punktów. Łącznie padło ich niemal 400, co pokazało, że nikt nie był raczej zainteresowany grą w obronie. Wyraźnie niezadowolony z takiego obrotu spraw był Adam Silver. Ligowy komisarz od lat stara się o to, by w meczach gwiazd poziom rywalizacji i zaangażowania był znacznie większy.

- Myślę, że musimy coś z tym zrobić - nie kryje nawet LeBron James, który w niedzielę wystąpił w All-Star Game już po raz dwudziesty w karierze, co jest osiągnięciem rekordowym.

NBA. Boston Celtics faworytem do mistrzostwa

Zimowa przerwa w NBA potrwa do czwartku, kiedy nastąpi powrót rywalizacji w ramach sezonu zasadniczego, który wchodzi w decydującą fazę. W kolejnych tygodniach okaże się, kto powalczy w tym sezonie mistrzostwo. Obecnie wyraźnym numerem jeden w lidze są Boston Celtics, którzy mają na koncie 43 zwycięstwa i tylko 12 porażek.