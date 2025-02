Za bardzo lewicowy. Martin Fourcade wycofuje swoją kandydaturę

Sprawa pokazała na ewidentny spór między multimedalistą olimpijskim i władzami regionów. We francuskich mediach pojawiły się również zarzuty o konflikt interesów. Były biathlonista nie chciał zrezygnować na czas igrzysk ze swoimi sponsorami, w tym producentem sprzętu narciarskiego Rossignolem. Jego poglądy polityczne uznano w pewnym momencie za „zbyt lewicowe”, co w obecnej sytuacji we Francji nie jest atutem.

ZIO Alpy 2030. Na razie same problemy

Przed organizatorami francuskich igrzysk Alpy 2030 mają do rozwiązania nowy problem. A tych od początku przedstawienia kandydatury i zaakceptowania jej w lipcu ubiegłego roku przez MKOl jest sporo.

Wciąż nie został powołany Komitet Organizacyjny. Miał zawiązać się jesienią, teraz nowa proponowana data to 18 lutego. Nadal nie zostało ustalone, które miejscowości będą gościć uczestników igrzysk w poszczególnych konkurencjach.

Kwota gwarancji państwowych na organizację igrzysk – między 400 a 600 mln euro – została zapisana w budżecie, ale na realizację niektórych inwestycji może zabraknąć czasu.

Nad wieloma z tych spraw miał zapanować Fourcade. Był wyznaczony do tej roli. Jego rezygnacja oznacza, że organizatorzy stracili co najmniej pół roku i poważnie się niepokoją tym, czy igrzyska Alpy 2030 zakończą się takim sukcesem jak letnie igrzyska Paryż 2024.