Igrzyska w Paryżu. Dorota Borawska nadzieją na medal

Teraz ma większe nadzieje zwłaszcza, że doszło u niej do kilku zmian. Na początku stycznia została zawodniczką Posnanii, a ponadto jeszcze mocniej zaangażowała się we współpracę z psychologiem. Wróciła też do pływania w osadzie z Sylwią Szczerbińską.

Czytaj więcej kajakarstwo Igrzyska w Paryżu. Polscy kajakarze celują w złoto Polskie kajakarstwo wciąż czeka na złoty medal olimpijski. Igrzyska w Paryżu mogą być tymi, podczas których się to zmieni. - Wszyscy nasi reprezentanci mogą walczyć o medale - zapowiada prezes Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj) Grzegorz Kotowicz.

- Wspólnie zdobywały już srebro mistrzostw świata w 2018 roku. Później starałem się ukierunkować Dorotę na jedynkę, ale ostatnio polskie osady bez niej przypływały na dalekich miejscach. Zaświtała więc myśl, żeby znów wsiadła do dwójki z Sylwią – wyjaśniał trener Mariusz Szałkowski. W czerwcu, po kilku tygodniach treningów, panie wygrały krajowe kwalifikacje olimpijskie w C2 200 metrów.

Igrzyska w Paryżu. Dorota Borawska ma dwie szanse na medal

Kilka tygodni później, podczas mistrzostw Europy, Borawska zdobyły ze Szczerbińską srebrne medale na dystansach 200 i 500 metrów, a sama obroniła indywidualne mistrzostwo kontynentu na tym krótszym dystansie. - Pokazałyśmy, że jesteśmy w dobrym miejscu — zapewniała.

28-latka ostatnie tygodnie spędziła w Sabaudii, gdzie wraz ze Szczerbińską szlifowała formę pod okiem trenera Szałkowskiego. - Medal igrzysk zawsze jest celem, ale doceniam też drogę, jaka prowadzi mnie do tego celu. Będę w stanie walczyć z najlepszymi zawodniczkami na świecie. Chciałabym, żeby mój wyścig w Paryżu był wyścigiem życia - zapowiada Borawska.