Czytaj więcej Kolarstwo Wyścig Paryż–Roubaix. Kozy czyściły bruk W niedzielę Paryż–Roubaix. Wyścig, którego blisko 56 kilometrów trasy prowadzi po bruku, łączy sport z historią i zgodnie ze współczesnymi trendami z ekologią.

To co najbardziej pomogło w karierze zwycięzcy dwóch ostatnich edycji Paryż – Roubaix była wszechstronność. U Van der Poelów jeździło się na rowerze przez cały przez cały rok i to w każdych warunkach – na ulicy, na ścieżkach, po błocie, w lesie, po płaskim i po pagórkach. – Jestem przekonamy, że jazda w różnym terenie pozwoliła im uniknąć zmęczenia psychicznego. Z czasem nabrali odmiennego nastawienia do każdej ze specjalizacji – kolarstwo przełajowe było zabawą, górskie – ekstazą, a szosowe – okazją do zdobycia najważniejszych trofeów – opowiadał w „L’Equipe” Adrie Van der Poel.

Mathieu najwięcej skorzystał na kolarstwie przełajowym. Jest sześciokrotnym mistrzem świata w tej konkurencji, ostatni tytuł wywalczył w tym roku w Taborze w Czechach. To tłumaczy jego znakomitą postawą w Paryż – Roubaix. – Charakterystyka kolarza przełajowego najbardziej pasuje pod ten wyścig – mówił po swoim debiucie w „Piekle Północy”.

Mathieu Van der Poel od dziecka nie znosił przegrywać

Fizycznie ma idealne warunki właśnie pod takie klasyki jak Tour des Flandres i Paryż – Roubaix, czyli z brukowanymi odcinkami, wiejącym wiatrem, niewysokimi pagórkami. Już w Liege – Bastogne – Liege, w którym różnica poziomów w tym roku wynosi około 4 000 m i po drodze trzeba się parę razy wspinać, bardziej preferowani są kolarze lżejsi. Mathieu ma 184 cm wzrostu i waży 75 kg. Dla porównania Remco Evenepoel, który wygrał w ubiegłym roku w Liege ma 171 cm i waży 61 kg.

Jak każdy wybitny sportowiec Van der Poel posiada wyjątkowe cechy mentalne nie zawsze miłe dla otoczenia. Ojciec podkreśla, że od dziecka nie znosi przegrywać i kiedy podczas zabaw z bratem coś nie poszło po jego myśli, natychmiast rezygnował. W wyścigach młodzieżowców nigdy nie czuł się komfortowo kiedy na starcie stawał David Van der Poel. Ale jak podkreślał tata to właśnie te psychiczne trudności nakręcały go, z czasem nabrał ochoty do rywalizacji. A kiedy w wyścigach przełajowych przyszło mu startować z Woutem Van Aertem znalazł sobie nowego przeciwnika, tak jak kiedyś brata, z którym zawsze chciał wygrywać.

W marcu Van der Poel podpisał 10-letnią umowę z producentem rowerów

Holender miał przy tym wszystkim szczęście, że trafił do właściwej drużyny. W zespole Alpecin jest niekwestionowanym liderem. Gdyby musiał w najważniejszych wyścigach pracować dla innych z pewnością nie mógłby się z tym pogodzić. W belgijskim zespole posiada jasny status – ma wygrywać klasyki.