Obiecujące wyniki Kamila Małeckiego

Bardzo dobrze wypadł Kamil Małecki. Kolarz z zespołu Q36.5 Pro Cycling Team przyjechał na 18. miejscu. Był aktywny. Na samym początku wyścigu wziął udział w jednej z pierwszych akcji.

Już przed tygodniem 28-letni kolarz z Bytowa zaimponował w Tour des Flandres, kończąc go na 14. pozycji. To były zawodnik polskiego zespołu CCC, w 2021 roku trafił do drużyny Lotto – Soudal, ale nie odnosił w niej większych sukcesów. Od ubiegłego roku jeździ w Q36.5, grupie kolarskiej II ligi, czyli grup Pro Tour. Dobrze się w niej odnajduje i może niebawem wróci do World Tour.