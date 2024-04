Wyścig Paryż–Roubaix. Kozy czyściły bruk

Organizatorzy z lokalnym stowarzyszeniem Espoir Avenir zarządzili wypas ekologiczny i stworzyli na trasie pastwisko. Od dwóch lat od lutego przywożą na wybrane części trasy kozy z miejscowych hodowli. Nawet w tym tygodniu 40 sztuk zwierząt czyściło bruk z trawy. – Jedzą trawę między kostkami bruku. Musieliśmy jednak założyć siatki, by nie jadły lepszej trawy na poboczach – tłumaczy technikę wypasu Audrey Mouly ze stowarzyszenia. Kozy mają tę zaletę, że nie hałasują i nie niszczą bruku.

Jedzą trawę między kostkami bruku. Musieliśmy jednak założyć siatki, by nie jadły lepszej trawy na poboczach Audrey Mouly ze stowarzyszenia Espoir Avenir

W tegorocznym Paryż–Roubaix będzie dokładnie 55,7 kilometra odcinków brukowanych na 259,9 kilometra trasy. To najwięcej od 1994 roku. Kolarze będą mieli do przejechania 29 sektorów kocich łbów. Właśnie ta brukowana kostka jest czymś, co wyróżnia ten wyścig w kalendarzu UCI. Co prawda po bruku jeździ się też w wyścigu dookoła Flandrii, który rozegrany został przed tygodniem, ale tam bruk jest inny, mniej niebezpieczny, bardziej przewidywalny.

Na trasie Paryż–Roubaix przez lata nie dbano o ten drogowy relikt przeszłości. W latach 60. i 70. XX wieku odcinki liczyły 20–30 kilometrów. Inne nie nadawały się do użytku, wrosły w ziemię.

– Wyścig był zagrożony, mógł zniknąć – mówi w „L’Equipe” Alain Bernard ze Stowarzyszenia Przyjaciół Paryż–Roubaix. Organizacja uratowała bruk, odkopywała go niczym archeolodzy. Francuskie kocie łby, mimo różnych zabiegów modernizacyjnych, są nadal nierówne, o różnej wysokości, szorstkie. Na tym polega podstawowa trudność tego wyścigu, a jeżeli do tego spadnie deszcz albo śnieg, kolarze zjeżdżają do piekła. („Piekło północy” to jedno z najbardziej znanych określeń kwietniowego klasyka).

Kostka dla zwycięzcy wyścigu Paryż–Roubaix

Najważniejszy z odcinków przebiega przez Las Arenberg. W tym roku rozpoczyna się na 165. kilometrze trasy. Odcinek liczy 2,3 kilometra i prowadzi nad dawną kopalnią, w której pracowali kiedyś późniejsi uczestnicy wyścigu, w tym Jean Stablinski, francuski kolarz polskiego pochodzenia. Kilka lat temu odsłonięto stelę ku jego pamięci, bo to za jego inspiracją włączono ten fragment do programu. Droga ma 3 metry szerokości, wokół stoi tłum kibiców, nie wiadomo, jak jechać – czy środkiem, czy po bokach – by ominąć bruk?