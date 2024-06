Belgia - Ukraina. Czy Tintin rozwiązałby zagadkę Romelu Lukaku i jego kolegów?

Ukraińcy bronili się mądrze i szybko kontrowali. Gdyby w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, Roman Jaremczuk strzelał zamiast próbować podania do Artema Dowbyka, już do przerwy mogliśmy mieć sensację. W drugiej połowie obraz gry się nie zmieniał, a wobec remisu w rozgrywanym równolegle meczu Słowacja — Rumunia, oznaczało to odpadnięcie Ukrainy (a przy tym spore ryzyko ze strony Belgii, bo strata gola równałaby się pożegnaniu z turniejem). Jeszcze w końcówce meczu Rusłan Malinowski próbował strzelać bezpośrednio z rzutu rożnego (!) i minimalnie chybił, jeszcze w doliczonym czasie gry mocno i groźnie na bramkę uderzał Sudakow. Nic się jednak nie zmieniło, bezbramkowy remis eliminuje Ukrainę, a Belgii daje zaledwie drugie miejsce za Rumunią.

Belgia — Ukraina 0:0