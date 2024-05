Sebastian Walukiewicz – takiego obrońcę trudno pominąć

Jeśli daje radę we Włoszech i to na środku obrony, to znaczy, że drzemią w nim duże możliwości. We Włoszech przecież na dobre rozpoczął się marsz do wielkiej piłki Glika.

Jak Legia mogła wypuścić Sebastiana Walukiewicza?

Do Cagliari, swojego pierwszego klubu we Włoszech trafił z Pogoni Szczecin. Włosi zapłacili za niego w 2019 roku cztery miliona euro. Pogoń zrobiła złoty interes, bo wcześniej wykupiła go za 60 tysięcy złotych z Legii. W warszawskiej szkółce do której trafił z Gorzowa Wielkopolskiego trenował od 13 roku życia, przez pięć lat. Grywał regularnie w reprezentacjach młodzieżowych, ale to było za mało, żeby się przebił do pierwszej jedenastki klubu ze stolicy. Nie pierwszy to taki przypadek, nie ostatni.

On sam mówił w „Przeglądzie Sportowym”, że odszedł z Legii z ulgą, a Pogoń zaoferowała mu lepszą ścieżkę kariery. Nie mylił się. Wykorzystał swoją pierwszą wielką życiową szansę. Ciekawe, czy dostanie kolejną? W reprezentacji podczas Euro.