Drużynowy Puchar Świata rozgrywany jest co trzy lata i Polska, w której żużel nie przeżywa podobnego kryzysu jak w innych krajach, zwykle jest jego faworytem. Innym reprezentacjom bywało ciężko znaleźć czterech żużlowców, jeżdżących na stabilnym, dobrym poziomie. Nad Wisłą nigdy takiego problemu nie było. Stąd Biało-Czerwoni wygrywali ostatnie edycje rozgrywane co roku, w 2016 i 2017 r., zwyciężyli też trzy lata temu we Wrocławiu, gdy jako alternatywa dla DPŚ utworzono turniej Speedway of Nations, gdzie zawodników wystarczy mieć dwóch.

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Ale tym razem coś się zmieniło. Co najmniej równie wysoko stawiano akcje Australijczyków, w składzie z Bradym Kurtzem, zażarcie walczącym o złoto w Grand Prix z Bartoszem Zmarzlikiem. – Nasza kadra się starzeje. Ten proces postępuje od lat. Spójrzmy na składy ekstraligowe. Można tam znaleźć pewnie z siedmiu typowych Polaków– mówił kilka dni przed zawodami w Warszawie trener Stanisław Chomski. „Typowych”, bo z polskimi licencjami startują w lidze dodatkowo trzej Rosjanie, posiadający obywatelstwo RP.

– Nie chcę nikomu ubliżać, ale kiedy byłem trenerem wcześniej, to był problem bogactwa. Teraz to wygląda trochę tak, że ten, kto popełni mniej błędów, jest w reprezentacji – dodał Chomski w magazynie PGE Ekstraligi w WP Sportowych Faktach. Za wzór dla polskiej młodzieży stawiał właśnie Australijczyków. – Muszą się przebijać przez gąszcz trudności. Robiłem campy dla zawodników zagranicznych i mam jeden wniosek: oni chłoną to, co mogą u nas dostać – mówił.

Brąz Biało-Czerwonych w Warszawie. Australijczycy z pierwszym złotem od 2002 r.

Obawy Chomskiego potwierdziły się w sobotę. W pierwszej serii startów Australijczycy byli niedoścignieni, wygrywając wszystkie biegi. Biało-Czerwoni zamiast ścigać „kangurów”, musieli patrzeć się za siebie – na Duńczyków i – co szczególnie zaskakujące – na Brytyjczyków. Właściwe kąty znalazł dopiero na koniec drugiej serii Zmarzlik, jako pierwszy z Polaków wygrywając wyścig i przywożąc za plecami Kurtza. Wcześniej nawet jemu zdarzyła się wpadka, gdy w swoim pierwszym występie przyjechał m.in. za Adamem Ellisem, Brytyjczykiem jeżdżącym w Polsce w Krajowej Lidze Żużlowej, czyli na trzecim poziomie rozgrywek.

Stanisław Chomski robił, co mógł, dokonując zmian i puszczając do boju Kacpra Worynę. Pozwoliło to na odrobienie części strat i po trzeciej, słabej w wykonaniu Australii serii, lider prowadził już tylko z przewagą 6 punktów nad Polską (a w pewnym momencie było już 10). Gorzej, że przewaga gospodarzy finału nad Danią i Wielką Brytanią wynosiła zaledwie punkt.

Australia nie raziła już tak, jak na początku, ale zachowywała bezpieczną przewagę i po 19. biegu zapewniła sobie trzecie w historii Drużynowego Pucharu Świata złoto, pierwsze od 2002 r. W grze o srebro pozostawały Polska i Dania.

Przed ostatnim biegiem przewaga zawodników, dowodzonych przez managera Nickiego Pedersena, trzykrotnego indywidualnego mistrza świata, wynosiła dwa punkty. Woryna, joker w talii Chomskiego (wystąpił w trzech z czterech biegów nominowanych), jechał na drugim miejscu, ale został uderzony przez Michaela Jepsena Jensena i obaj spadli na koniec stawki. To, że Polak był z tej dwójki szybszy, nie miał znaczenia – na koniec o punkt lepsi okazali się Duńczycy.

93-letni Ove Fundin, pięciokrotny indywidualny mistrz świata i sześciokrotny drużynowy, patron trofeum wręczanego zwycięzcy DPŚ, był obecny na finale w Warszawie a nawet przejechał dwa kółka na motocyklu. Symboliczne, że to on dziękował Polakom, za „ratowanie żużla”. Zawody w stolicy, mimo obaw, zakończyły się frekwencyjnym sukcesem – na trybunach zasiadło ponad 40 tys. kibiców. Już wiadomo, że w przyszłym roku na PGE Narodowy wróci więc Grand Prix.