Iga Świątek to nasza ostatnia nadzieja w Rzymie po tym, jak z turniejem – już po pierwszej rundzie – pożegnali się Hubert Hurkacz, Magda Linette i Magdalena Fręch.

Reklama Reklama

8 maja polska tenisistka – w drugiej rundzie turnieju WTA w Rzymie – pokonała w trzech setach (6:1, 6:7, 6:3) Amerykankę Caty McNally. W niedzielę Polka wygrała także z reprezentantką gospodarzy.

Iga Świątek w kolejnej rundzie turnieju WTA w Rzymie

Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju WTA w Rzymie wygrała z Włoszką Elisabettą Cocciaretto w dwóch setach (6:1, 6:0).

Dotychczas Świątek mierzyła się z włoską tenisistką jedynie raz – rok temu, również w Rzymie. Zwyciężyła wówczas Polka.

W kolejnej – 4. rundzie (1/8 finału) – Polka zmierzy się z lepszą z pary Naomi Osaka – Diana Shnaider.

Przypominamy, że w przeszłości Iga Świątek trzy razy triumfowała w rzymskiej imprezie – w 2021, 2022 i 2024 roku.

Więcej informacji wkrótce, tekst jest aktualizowany