Iga Świątek nie dokończyła meczu z Ann Li
Iga lubi grać w Madrycie, co podkreślała na każdym kroku w wywiadach. Odkąd współpracuje z Francisco Roigiem i Rafaelem Nadalem jeszcze bardziej ma prawo czuć się tu jak w domu.
W ostatnich dniach otwierała już korty treningowe na stadionie Santiago Bernabeu, pokazała próbkę swoich umiejętności piłkarskich, zagrała nawet w tenisa z bramkarzem Realu Thibaut Courtois, który wcześniej oglądał jej mecz z Ukrainką Darią Snigur. Od prezesa Królewskich Florentino Pereza otrzymała z kolei koszulkę klubu ze swoim nazwiskiem.
Po tych przyjemnościach przyszedł jednak czas, by wrócić do swoich obowiązków. Ann Li nie wydawała się poważnym zagrożeniem dla Świątek.
25-letnia Amerykanka o chińskich korzeniach była co prawda finalistką juniorskiego Wimbledonu (2017), ale w dorosłej karierze jej największym osiągnięciem w Wielkim Szlemie pozostaje awans do czwartej rundy ubiegłorocznego US Open. W rankingu WTA była najwyżej 33., w październiku 2025 r.
Igę zdołała jednak zaskoczyć. Wygrała dwa pierwsze gemy i choć Polka wróciła do gry, wychodząc na prowadzenie 3:2, to Amerykanka nie odpuszczała. Konieczny był tie-break, a w nim to Li wykorzystała szansę i postawiła Świątek pod ścianą. Na Igę musiało podziałać to mobilizująco, bo drugi set to był już nokaut w jej wykonaniu. Prowadziła 4:0, ostatecznie zwyciężyła 6:2.
Trzecią partię lepiej zaczęła jednak Li. Znów przełamała Igę, a później oglądaliśmy niepokojące obrazki. Polka poczuła się gorzej i poprosiła o przerwę medyczną. Wróciła do gry, podjęła jeszcze walkę, ale przy stanie 0:3 zrezygnowała z dalszej rywalizacji.
Teraz przed Amerykanką starcie z Kanadyjką Leylah Fernandez, która również po trzysetowym pojedynku wyeliminowała Ivę Jović (3:6, 6:3, 6:2). Mecz, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału, zaplanowano na poniedziałek. Iga wróci na korty w Rzymie (początek turnieju 5 maja). To będzie dla niej ostatni sprawdzian przed Roland Garros.
