Tenisowa wiosna nabiera rozpędu. Turnieje w Madrycie, a później w Rzymie, to kluczowy etap przygotowań do Roland Garros.

Świątek w stolicy Hiszpanii triumfowała w 2024 r., biorąc rewanż na Arynie Sabalence, z którą rok wcześniej przegrała w finale. Białorusinka w Madrycie zwyciężała już trzykrotnie, broni tytułu, więc nic dziwnego, że – choć wcześniej wycofała się z rywalizacji w Stuttgarcie – teraz pojawi się na starcie. Podczas gali Laureus World Sports Awards, podobnie jak Hiszpan Carlos Alcaraz, odebrała statuetkę dla Sportowca Roku.

Kim jest Gilles Cervara, nowy trener Huberta Hurkacza?

Iga, dla której zaczyna się ulubiona część sezonu na mączce, znów najwięcej pytań dostała o treningi z Rafaelem Nadalem i współpracę z nowym szkoleniowcem Francisco Roigiem. Opowiadała także o nauce hiszpańskiego.

– Miałam go w szkole, więc powinnam znać go lepiej. Trener mnie motywuje, żebym się uczyła. Tutaj zamówiłam coś po hiszpańsku, a ludzie nagle zaczęli mi odpowiadać w tym języku – śmiała się najlepsza polska tenisistka.

Do gry w Madrycie przystąpić powinna w czwartek. W pierwszej rundzie ma wolny los, w drugiej jej przeciwniczką będzie reprezentująca Australię Rosjanka Daria Kasatkina lub jedna z kwalifikantek.

Nowego trenera ma też Hubert Hurkacz. To Gilles Cervara – Francuz, który stoi za sukcesami Daniiła Miedwiediewa. Współpracowali przez osiem lat (2017-2025), w tym czasie Rosjanin awansował na pozycję lidera rankingu ATP, triumfował w US Open (2021) i ATP Finals (2020). Rozstali się w sierpniu ubiegłego roku po odpadnięciu Miedwiediewa w pierwszej rundzie US Open. Cervara prowadził potem krótko reprezentanta USA Nishesha Basavareddy'ego.

Hurkacz na początek zagra z kwalifikantem, Portugalczykiem Jaime Farią (mecz w środę). Jeśli awansuje, to jego następnym rywalem będzie ćwierćfinalista tegorocznego Australian Open Lorenzo Musetti, Włoch zajmujący dziewiąte miejsce w rankingu.

Magda Linette już wygrywa w Madrycie

Zwycięski start w Madrycie zanotowała Magda Linette. Pokonała 6:4, 6:3 Amerykankę Robin Montgomery. Teraz zmierzy się z jej rodaczką, rozstawioną z nr 15 Ivą Jović.

Magdalena Fręch, która skorzystała na wycofaniu Amerykanki Amandy Anisimovej, zaczyna od razu od drugiej rundy i spotka się w niej ze zwyciężczynią meczu Dajana Jastremska (Ukraina) – Solana Sierra (Argentyna).

Z turnieju zrezygnowała również m.in. Czeszka Karolina Muchova, w rywalizacji mężczyzn nie zobaczymy natomiast Alcaraza i Novaka Djokovicia. Obaj leczą kontuzje. – Madryt to mój dom, jedno z najwspanialszych miejsc w kalendarzu, dlatego tak bardzo boli mnie to, że nie mogę tu grać drugi rok z rzędu – napisał Hiszpan w swoich mediach społecznościowych.

– To trudne do przełknięcia. Zupełnie inaczej się gra, gdy oni są w drabince – przyznaje Jannik Sinner, który w tej sytuacji będzie głównym faworytem.