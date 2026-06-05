Maja Chwalińska
„Szczerze mówiąc, już widzę ją w sobotnim finale. Nie sądzę, żeby polska tenisistka sprawiła jej problemy. Ich styl gry jest mniej więcej podobny, ale Diana jest inteligentniejsza, silniejsza i bardziej stabilna. Przewiduję, że będzie to dla niej łatwa przeprawa” – mówił o konfrontacji Chwalińskiej i Sznajder wybitny rosyjski tenisista, były lider światowego rankingu ATP w grze pojedynczej, zwycięzca turniejów wielkoszlemowych, zdobywca złotego medalu Igrzysk Olimpijskich w Sydney (2000) Jewgienij Kafielnikow.
Kafielnikow oczyma wyobraźni widział w Paryżu rosyjski finał. Nie on jeden. Wielu ekspertów dawało większe szanse Sznajder. Nie tylko dlatego, że jest na kortach świetnie znana. To triumfatorka 7 turniejów WTA, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w grze podwójnej. Jest młodsza, niezwykle ofensywna i pochodzi z Rosji, która od lat jest „wylęgarnią” niezwykłych tenisowych talentów, przy której Polska dopiero raczkuje.
Diana Sznajder umie na korcie wszystko. Czemu więc miałaby nie wygrać? Ale – wbrew przewidywaniom Kafielnikowa i jemu podobnych – naprzeciw Diany Sznajder nie stanął byle kto, ale zawodniczka, która – mimo że dopiero wychodzi z cienia – odwołuje się do najlepszych tradycji damskiego tenisa. Bo to jak gra Maja Chwalińska jest fenomenem i powiedzmy to wprost – zaskoczeniem dla całej społeczności damskiego touru.
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W dobie, kiedy na kobiecych kortach króluje fizyczność, niezwykle mocna gra z głębi kortu na wyniszczenie, serwis równie mocny, jak u mężczyzn epoki Nadala i Federera (Sabalenka czy Rybakina potrafią zaserwować z prędkością grubo powyżej 200 km/h), pojawia się nagle Maja Chwalińska, która siłę zastępuje niezwykłą finezją. Serwuje słabo (średnio 130 do 150 km/h), ale świetnie plasuje piłkę, nie ma niszczących ciosów zza linii, ale nadrabia wysoko odbijającymi się topspinami na koniec kortu, gra skróty i loby, stosuje zmodyfikowaną rotację, nie boi się slajsa, cudownie zmienia tempo, a przede wszystkim wyróżnia się niepodrabialną inteligencją gry. Dla niej tenis to szachy na korcie.
„Nie było nikogo takiego w tenisowym tourze od czasów Martiny Hingis” – komentuje wieloletni szef działu sportowego „Rzeczpospolitej” Mirek Żukowski prosto z Paryża, gdzie ogląda Maję na żywo. Czy Jewgienij Kafielnikow to wie? Owszem. On i wielu innych obserwatorów. Dla nich to tenis archaiczny, ale – jak się okazuje – skuteczny. A może wszyscy są w błędzie? Może to nie rekolekcje w tenisowej przyszłości, tylko odnowienie tej niezwykłej dyscypliny? Zobaczymy. Ani Kafielnikow tego nie wie, ani nie wiedziała przed meczem w półfinale Sznajder .
Mając świadomość przyczyn porażek poprzednich rywalek Chwalińskiej, Sznajder stanęła przed dylematem, jak wygrać mecz z Polką. Wejść w fizyczną bijatykę jak z Sabalenką czy raczej próbować mówić na korcie językiem Chwalińskiej? Czy różnicować i wzbogacać grę? Wybrała to drugie. Też grała topspiny i często „chodziła” do siatki. Chciała być lepsza w sposobie gry, który jest naturalny dla Chwalińskiej. I to się nie powiodło. Nie była lepsza. Przegrywała. Na dodatek zderzyła się z niezwykłym spokojem, opanowaniem i cierpliwością polskiej tenisistki. I jej niezłomną wolą zwycięstwa. To druga ważna cecha Mai Chwalińskiej.
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Polka gra „na zimno” i do końca. Korzysta z każdej szansy. Nie ma zawahań ani załamania nastroju. Diana Sznajder zderzyła się z jednym i drugim. Pod koniec meczu zmieniła styl i zaczęła grać bardzo fizycznie. Ale Maja Chwalińska była na to przygotowana. Mistrzowska defensywa Polki wystarczyła, by wyrzucić dobrze grającą Rosjankę z turnieju.
Teraz przed Mają jeszcze poważniejsza konfrontacja. Wielki paryski finał; coś, o czym jeszcze niedawno śnić pewnie nie miała śmiałości. W sobotę zagra z Mirrą Andrejewą. Młodą zawodniczką (19 lat), ale już uznaną gwiazdą. Eksperci podkreślają u Rosjanki wybitny zmysł taktyczny, precyzję, cierpliwość, doskonałą grę w defensywie, świetną pracę nóg, zmienność rotacji i geometrii, mocny return i fenomenalny, trudny do odczytania backhand. Rosjanka jest do tego silna, gra regularny serwis i ma to samo co Chwalińska – intuicję. Słabości? Nieliczne. Młodość, która zawsze wiąże się z mniejszym doświadczeniem. Emocjonalność i ekspresywność na korcie. To wszystko.
Czy Maja ma szansę na zwycięstwo? Ma. Już wyjaśniam, dlaczego Otóż Chwalińska jest jaka jest. Nie zmieni stylu, nie wzmocni gry. Nie pójdzie na konfrontację w fizyczności. Natomiast Andrejewa, świetnie rozumiejąc język tenisa Chwalińskiej, będzie musiała wybrać taktykę na ten mecz. Podobnie jak musiała to zrobić Sznajder. Albo zastosować technikę fizycznego zmiecenia Chwalińskiej z kortu albo postawić na finezję à la Chwalińska.
Sposób gry (taktyka, technika i mental) w tenisie jest kluczem w każdej rywalizacji. Także w polityce. Pamiętacie finał kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski versus Karol Nawrocki? Dopóki Trzaskowski mówił własnym językiem jego szanse rosły. Miał sporą przewagę nad kontrkandydatem. Jednak potem sztab podjął decyzję o zmianie narracji i retoryki. Trzaskowskiego zmuszono do mówienia językiem Nawrockiego, do wykonania retorycznego zwrotu w stronę prawicy. Natychmiast się pogubił. Stracił autentyczność i wiarygodność. I przez to przegrał. W tenisie może wydarzyć się to w tę sobotę. Wiele zależy od wyboru przez Andrejewą taktyki. Fałszywy krok spowoduje chaos. Ten spowoduje chwilę paniki. To z kolei przełoży się – mam nadzieję – na błędy. I na to liczymy, najsilniej, jak można ściskając kciuki za naszą tenisistkę. Jak dotąd idzie siłą rozpędu. I niech tak będzie dalej.
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