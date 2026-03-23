Iga Świątek rozstaje się z trenerem. „Chcę pójść inną drogą"

Iga Świątek zakończyła współpracę z trenerem Wimem Fissettem. Pod jego wodzą po raz pierwszy w karierze triumfowała w Wimbledonie, ale od września nie wygrała żadnego turnieju i postanowiła poszukać nowego szkoleniowca.

Publikacja: 23.03.2026 14:37

Iga Świątek

Iga Świątek o rozstaniu z trenerem poinformowała w poniedziałkowe popołudnie, kilka dni po szybkim odpadnięciu z prestiżowego turnieju WTA 1000 w Miami. Jednocześnie zaznaczyła, że reszta jej sztabu pozostaje bez zmian, z psycholog Darią Abramowicz na czele.

Iga Świątek o rozstaniu z trenerem Wimem Fissettem

„Czasami życie i sport przynoszą takie momenty... Miami nie było dla mnie łatwe. Czuję rozczarowanie, zawód, oczywiście poczucie niedosytu i odpowiedzialności za to, co się wydarzyło na korcie. Mam też sporo ważnych wniosków, z którymi idę dalej i myślę, że to bardzo ludzkie.

Jednocześnie po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy – w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń.

Dziękuję Ci Trenerze za ten czas i za lekcje, jakie dzięki Tobie odebrałam. Życzę Ci wszystkiego dobrego – zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Pozostała część mojego sztabu pozostaje bez zmian” – czytamy we wpisie na Instagramie.

Świątek napisała też, że „o tym, co dalej, da znać w odpowiednim czasie”. „Daję sobie chwilę na zadbanie o siebie, ułożenie tego doświadczenia i przygotowanie się do nowego rozdziału” – dodała. 

Informację o zmianie trenera Świątek podał na X rzecznik Polskiego Związku Tenisowego Kamil Kołsut.

Iga Świątek nie zagra w półfinale Indian Wells. Spadnie w rankingu WTA

Jedno z największych sportowych marzeń, o którym wspomniała Świątek, to wygranie Wimbledonu. W lipcu ubiegłego roku Iga pokonała w finale do zera Amerykankę Amandę Anisimovą.

Później triumfowała jeszcze w Cincinnati i w Seulu, ale od września czeka na turniejowe zwycięstwo (wtedy też po raz ostatni wystąpiła w finale). Z US Open i Australian Open odpadła w ćwierćfinale. 

Jelena Rybakina wygrała Australian Open
Tenis
Nie chcą się czuć jak w zoo. Gwiazdy tenisa mają dość kamer

Z ostatnim turniejem WTA w Miami pożegnała się już po swoim pierwszym meczu, co nie zdarzyło się jej od prawie pięciu lat. W drugiej rundzie Raszynianka przegrała z Magdą Linette w trzech setach (6:1, 5:7, 3:6).

Wcześniejsza porażka w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells kosztowała Świątek utratę drugiego miejsca w światowym rankingu – Polkę wyprzedziła Jelena Rybakina z Kazachstanu. Liderką zestawienia, z dużą przewagą nad Świątek i Rybakiną, pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.

Iga Świątek zmienia trenera. Jest reakcja Wima Fissette'a

Głos w mediach społecznościowych po tym, co się wydarzyło, zabrał już także Fissette. „Nigdy nie wiadomo, dokąd zaprowadzi cię życie i kogo spotkasz na swojej drodze. W 2018 r. poznałem Igę na kolacji mistrzów Wimbledonu po jej zwycięstwie w turnieju juniorek. Siedem lat później wygraliśmy go razem. Piękna historia. Oboje chcieliśmy osiągnąć więcej i ciężko na to pracowaliśmy, ale dzieliliśmy ze sobą ważne chwile i odebraliśmy cenne lekcje. Iga, życzę Ci teraz powodzenia i sukcesów w kolejnych wyzwaniach. Jestem pewien, że je osiągniesz” – napisał belgijski trener na Instagramie i podziękował za wsparcie polskim kibicom.

Ze Świątek Fissette pracował od października 2024 r. Zastąpił Tomasza Wiktorowskiego. W przeszłości prowadził m.in. Naomi Osakę, Wiktorię Azarenkę, Simonę Halep czy Angelique Kerber. Miał pomóc Świątek rozwinąć się jako tenisistce. Razem cieszyli się ze zwycięstwa w Wimbledonie oraz półfinałów Australian Open i Roland Garros, ale ostatnie pół roku pokazało, że wokół Igi dzieje się coś złego. Być może wkrótce dowiemy się więcej na ten temat i poznamy nazwisko nowego szkoleniowca.  

Iga Świątek
Tenis
Polska noc na Florydzie i wielka niespodzianka. Iga Świątek wraca do domu
Iga Świątek
Tenis
Iga Świątek nie zagra w półfinale Indian Wells. Spadnie w rankingu WTA
Iga Świątek
Tenis
Iga Świątek w ćwierćfinale Indian Wells 2026
Kamil Majchrzak
Tenis
Indian Wells. Kamil Majchrzak postraszył Novaka Djokovicia. Została nam tylko Iga Świątek
