Iga Świątek o rozstaniu z trenerem poinformowała w poniedziałkowe popołudnie, kilka dni po szybkim odpadnięciu z prestiżowego turnieju WTA 1000 w Miami. Jednocześnie zaznaczyła, że reszta jej sztabu pozostaje bez zmian, z psycholog Darią Abramowicz na czele.

Iga Świątek o rozstaniu z trenerem Wimem Fissettem

„Czasami życie i sport przynoszą takie momenty... Miami nie było dla mnie łatwe. Czuję rozczarowanie, zawód, oczywiście poczucie niedosytu i odpowiedzialności za to, co się wydarzyło na korcie. Mam też sporo ważnych wniosków, z którymi idę dalej i myślę, że to bardzo ludzkie.

Jednocześnie po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy – w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń.

Dziękuję Ci Trenerze za ten czas i za lekcje, jakie dzięki Tobie odebrałam. Życzę Ci wszystkiego dobrego – zarówno zawodowo, jak i prywatnie.