Porażka w ćwierćfinale oznacza, że Świątek nie obroni drugiego miejsca w rankingu WTA. Przesądziło o tym zwycięstwo Jeleny Rybakiny z Jessicą Pegulą. Zwycięstwo Kazaszki i jej awans do półfinału oznacza, że to ona po zakończeniu turnieju zostanie drugą rakietą świata.

Więcej informacji wkrótce