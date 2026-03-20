Rzadko zdarza się, by dwie czołowe polskie zawodniczki mierzyły się na dużej tenisowej scenie, więc każdy taki pojedynek jest z naszego punktu widzenia wydarzeniem.

Reklama Reklama

Świątek i Linette wcześniej tylko raz miały okazję zagrać ze sobą w oficjalnym meczu. Było to w 2023 r., w Pekinie. Iga zwyciężyła wtedy pewnie 6:1, 6:1 i dostała się do ćwierćfinału.

WTA 1000 w Miami. Jak Magda Linette zaskoczyła Igę Świątek

Pierwszy set w Miami wskazywał, że teraz może być podobnie, bo zakończył się dokładnie takim samym wynikiem. W drugim jednak role się odwróciły i to Linette była tą, która uciekała i odpierała ataki bardziej utytułowanej koleżanki z reprezentacji.

Linette lubi grać na Florydzie. Tam mieszka i już przed rokiem dotarła do ćwierćfinału, eliminując po drodze Amerykankę Coco Gauff. To był jeden z jej największych sukcesów w karierze. Teraz miała apetyt na pokonanie Igi i w drugim secie doprowadziła do wyrównania.