Iga Świątek
Rzadko zdarza się, by dwie czołowe polskie zawodniczki mierzyły się na dużej tenisowej scenie, więc każdy taki pojedynek jest z naszego punktu widzenia wydarzeniem.
Świątek i Linette wcześniej tylko raz miały okazję zagrać ze sobą w oficjalnym meczu. Było to w 2023 r., w Pekinie. Iga zwyciężyła wtedy pewnie 6:1, 6:1 i dostała się do ćwierćfinału.
Pierwszy set w Miami wskazywał, że teraz może być podobnie, bo zakończył się dokładnie takim samym wynikiem. W drugim jednak role się odwróciły i to Linette była tą, która uciekała i odpierała ataki bardziej utytułowanej koleżanki z reprezentacji.
Linette lubi grać na Florydzie. Tam mieszka i już przed rokiem dotarła do ćwierćfinału, eliminując po drodze Amerykankę Coco Gauff. To był jeden z jej największych sukcesów w karierze. Teraz miała apetyt na pokonanie Igi i w drugim secie doprowadziła do wyrównania.
Po Indian Wells wiele mówiono i pisano o przygotowaniu mentalnym Igi. W ćwierćfinale w Kalifornii zatrzymała ją Ukrainka Elina Svitolina. To była piąta z rzędu porażka Świątek z rywalką z Top 10. Kosztowała ją spadek z pozycji wiceliderki rankingu WTA.
Dziś już wiemy, że problem jest poważniejszy, niż przypuszczano. Iga znów nie potrafiła znaleźć swojego rytmu, popełniała błędy i choć próbowała nawiązać walkę, to Linette lepiej wytrzymała próbę nerwów.
Półfinał Australian Open nie dla Igi Świątek. Polka przegrała 5:7, 1:6 z Jeleną Rybakiną i na skompletowanie karierowego Wielkiego Szlema musi jesz...
– Grając z zawodniczkami z czołówki, mam więcej luzu oraz swobody. I to często procentuje. Szanuję Igę, ale wiem, na co mnie stać – opowiadała Linette po meczu, a przed kamerami Canal+ Sport dodała, że Agnieszka Radwańska motywowała ją do bardziej agresywnej gry, by zmuszać Świątek do błędów. Teraz Linette spotka się z Filipinką Alexandrą Ealą.
Polskich emocji na Florydzie pozostało jednak niewiele. Po tym, jak już w pierwszej rundzie z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch, w czwartek równie szybko odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał 2:6, 4:6 z Amerykaninem Ethanem Quinnem. To już jego siódma porażka z rzędu, a ta fatalna seria rozpoczęła się od Australian Open i starcia właśnie z Quinnem.
Dalej gra natomiast Kamil Majchrzak. W Indian Wells urwał seta Novakowi Djokoviciowi, w czwartek mierzył się z innym Serbem Miomirem Kecmanoviciem i choć początek nie poszedł po jego myśli (4:6), to odwrócił losy rywalizacji (6:3, 6:1) i jest w drugiej rundzie. Zagra w niej z Amerykaninem Learnerem Tienem.
Po dramatycznym pojedynku Iga Świątek przegrała w ćwierćfinale turnieju WTA w Indian Wells, ulegając Ukraince El...
Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy prestiżowego turnieju WTA 1000 w Indian Wells – walcząc o ćwierćfinał,...
Kamil Majchrzak postawił się Novakowi Djokoviciowi, ale pożegnał się z Indian Wells. Do trzeciej rundy turnieju...
Po porażkach Huberta Hurkacza, Magdy Linette i Magdaleny Fręch w Indian Wells zostali nam już tylko Kamil Majchr...
