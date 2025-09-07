Aryna Sabalenka – królowa twardych kortów

Aktualizacja: 07.09.2025 15:26 Publikacja: 07.09.2025 12:45
Foto: PAP/EPA
To jej czwarte wielkoszlemowe trofeum. Wszystkie zdobyła na twardej nawierzchni. Zanim triumfowała w Nowym Jorku, dwukrotnie wygrała też Australian Open (2023, 2024).
– To niesamowite uczucie. Wcześniej w tym sezonie przegrałam dwa finały Wielkiego Szlema. Ale wszystkie te trudne lekcje były tego warte. Zwycięstwo tutaj naprawdę wiele dla mnie znaczy. Jestem z siebie dumna – nie ukrywała Sabalenka.
Została pierwszą tenisistką od czasu Sereny Williams (2014), która zdołała obronić tytuł w US Open. Na konferencję prasową przyszła w goglach i z butelką szampana. – Wasze zdrowie. W takim momencie nie mogę być poważna – żartowała z dziennikarzami.
Czytaj więcej
Iga Świątek nie wygra US Open i nie odzyska w najbliższym czasie pozycji liderki światowego ranki...
Później już poważnie przyznała, że po przegranych finałach w Melbourne (z Madison Keys) i w Paryżu (z Coco Gauff) uznała, że czas się zatrzymać i wyciągnąć z nich wnioski.
– Uważałam, że jeśli dotrę do finału, to go wygram. Nie spodziewałam się, że rywalki będą walczyć. To było błędne nastawienie, dlatego podchodząc do tego finału, postanowiłam, że będę panowała nad swoimi emocjami – tłumaczyła. Zwróciła się również do Anisimovej: – Wiem, jak bardzo boli porażka w finale. Ale zaufaj mi, ty też zwyciężysz. Grasz niesamowity tenis.
Amerykanka przegrała drugi wielkoszlemowy finał z rzędu. W Wimbledonie lekcji udzieliła jej Iga Świątek (0:6, 0:6), ale spotkanie o trofeum w Nowym Jorku wyglądało już zupełnie inaczej. Anisimova postawiła się Sabalence.
Czytaj więcej
Dwa lata temu jej kariera znalazła się na zakręcie, w sobotę po raz pierwszy zagra w finale turni...
– To było wspaniałe lato, ale dwie finałowe porażki bardzo bolą. Myślę, że nie zawalczyłam dzisiaj z całych sił o moje marzenia – mówiła amerykańska tenisistka, z trudem powstrzymując łzy. – Wydaje mi się, że w finałach mam za dużo nerwów. Staram się nad tym pracować, ale chciałabym po prostu grać bardziej agresywnie. Naprawdę próbowałam zrobić wszystko, co możliwe, żeby dać sobie jak największe szanse na zwycięstwo, ale to nie wystarczyło.
Uśmiechnie się na pewno, gdy zajrzy na konto. W dwa tygodnie zarobiła 2,5 mln dol., Sabalenka odebrała czek na dwukrotnie wyższą kwotę. Takich nagród świat Wielkiego Szlema jeszcze nie widział.
Anisimova awansuje także na czwarte miejsce w rankingu. Tak wysoko w karierze jeszcze nie była. Liderką – przed Igą Świątek i Coco Gauff – pozostanie Sabalenka.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
To jej czwarte wielkoszlemowe trofeum. Wszystkie zdobyła na twardej nawierzchni. Zanim triumfowała w Nowym Jorku, dwukrotnie wygrała też Australian Open (2023, 2024).
– To niesamowite uczucie. Wcześniej w tym sezonie przegrałam dwa finały Wielkiego Szlema. Ale wszystkie te trudne lekcje były tego warte. Zwycięstwo tutaj naprawdę wiele dla mnie znaczy. Jestem z siebie dumna – nie ukrywała Sabalenka.
Iga Świątek nie wygra US Open i nie odzyska w najbliższym czasie pozycji liderki światowego rankingu, ale to dla...
Iga Świątek przegrała 4:6, 3:6 z Amandą Anisimovą, którą kilka tygodni wcześniej rozbiła do zera w finale Wimble...
W zaledwie godzinę rozprawiła się Iga Świątek z Jekateriną Aleksandrową. Pokonała Rosjankę 6:3, 6:1 i w ćwierćfi...
Z US Open pożegnali się już Magdalena Fręch oraz Kamil Majchrzak, który przegrał z kontuzją. O polskie emocje za...
Magdalena Fręch pokonała Amerykankę Peyton Stearns 6:7 (6-8), 6:3, 6:2 i awansowała do trzeciej rundy US Open, p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas