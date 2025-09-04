Iga Świątek po US Open. Wróci jeszcze silniejsza

W Londynie wyglądała na bezradną i zagubioną, przytłoczoną wagą meczu, tymczasem w Nowym Jorku nic nie było w stanie jej złamać. Sprzyjało jej także szczęście – zwycięstwo przypieczętowała atakiem po taśmie. Wygrała 6:4, 6:3.

– O wszystkim zdecydował serwis. Nie udało mi się zdobyć tylu punktów przy jej serwisie, ile bym chciała, a ja miałam kłopoty z moim pierwszym podaniem. Na dodatek ona bardzo dobrze returnowała przy moim drugim serwisie i to było kluczowe – tłumaczyła nasza tenisistka. – Byłam gotowa na ciężkie spotkanie, nikt nie zakładał powtórki z Wimbledonu. Takie myślenie byłoby irracjonalne.

Iga Świątek podczas pojedynku z Amandą Anisimovą Foto: Geoff Burke-Imagn Images via Reuters Connect

Występ w US Open Świątek zakończyła więc tak jak przed rokiem na ćwierćfinale. Wówczas wyeliminowała ją inna Amerykanka – Jessica Pegula.

Straciliśmy tym samym szansę na zobaczenie hitowego pojedynku z Naomi Osaką, którą od niedawna prowadzi twórca sukcesów Igi Tomasz Wiktorowski.

Japonka przyznała, że na początku bała się nowego trenera, bo w ogóle się nie uśmiechał. Szybko jednak zmieniła o nim zdanie i dziś nazywa go „pluszowym misiem”.