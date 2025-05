Roland Garros. Samba w Paryżu, rewelacyjny nastolatek wysłał Huberta Hurkacza do domu

Spodziewaliśmy się długiej, zaciętej bitwy we wtorkowy wieczór, a zobaczyliśmy jeden z najkrótszych meczów w karierze Hurkacza.

Reklama

Kilka dni temu Polak grał jeszcze w finale turnieju w Genewie i niewiele brakowało, by pokonał Novaka Djokovicia. Mieliśmy więc prawo wierzyć, że postawi się także Joao Fonsece, uważanemu za wielki talent i przyszłość tenisa, ale debiutującemu w Roland Garros 18-letniemu Brazylijczykowi.

Jak Hubert Hurkacz odpadł z Roland Garros?

Rzeczywistość okazała się jednak brutalna - dostaliśmy jednostronne widowisko. Młodemu Brazylijczykowi, zwycięzcy turnieju Next Gen Finals, wychodziło niemal wszystko. Grał odważnie i bezkompromisowo, niesiony głośnym dopingiem swoich rodaków. To była tenisowa samba na kortach w Paryżu.

Przy energicznym Fonsece Hurkacz wyglądał na człowieka zmęczonego, ospałego i obolałego. Nie stawił rywalowi oporu i po nieco ponad półtorej godzinie gry pożegnał się z paryską publicznością. Wydawało się, że Polak problemy zdrowotne ma już za sobą i wraca do dawnej formy. Ale to, co wydarzyło się w stolicy Francji, może niepokoić.