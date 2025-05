Mecz z Jabeur, kiedyś wiceliderką światowego rankingu, był popisem Magdy Fręch. Polka w pierwszym secie przegrywała już 3:5, ale zdołała doprowadzić do tie-breaka i zwyciężyć. W drugim dominowała od początku do końca i wygrała do zera.

- W tym drugim secie grałam jak w transie - przyznała przed kamerami Eurosportu. W czwartek zmierzy się z Marketą Vondrousovą, mistrzynią Wimbledonu 2023.

Kim jest Emma Raducanu?

W środę drugi mecz w Paryżu rozegra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Emma Raducanu.

Córka Chinki i Rumuna, urodzona w Toronto, a reprezentująca Wielką Brytanię, zachwyciła tenisowy świat w 2021 roku. Wygrała wtedy w wieku niespełna 19 lat US Open, mimo że do turnieju musiała się przebijać przez kwalifikacje.