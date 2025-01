Novak Djoković – Carlos Alcaraz. Produkt klasy premium

Batalia w Paryżu była ostatnią w dotychczasowym portfolio ich siedmiu bezpośrednich spotkań. Korzystniejszy bilans miał 37-letni tenisista z Serbii, który wygrał cztery razy. Dodatkowy argument, by wierzyć, że 10-krotny mistrz Australian Open, który w 38 ostatnich meczach turnieju poniósł jedną porażkę - z Jannikiem Sinnerem w półfinale w ubiegłym roku – mógł w Melbourne powiększyć to saldo.

Andy Murray przyjmuje gratulacje

Djoković przystępował jednak do pierwszego w sezonie Wielkiego Szlema z siódmej pozycji na świecie, dalekiej jak na tak utytułowanego zawodnika. Poprzedni rok, poza wygranym turniejem olimpijskim, finałem Wimbledonu, przegranym łatwo z Alcarazem właśnie, przyniósł Serbowi ogrom rozczarowań. W rozgrywanym na twardej nawierzchni US Open odpadł już w trzeciej rundzie z Alekseiem Popyrinem.

Czytaj więcej Tenis Bezlitosna Iga Świątek. Pędzi przez Australian Open jak kolej wysokich prędkości Iga Świątek po jednym z najbardziej jednostronnych meczów Australian Open pokonała Evę Lys 6:0, 6:1. Polka po raz drugi w karierze awansowała w Melbourne do ćwierćfinału.

Jeżeli ten przesączony ambicją zawodnik nie załamuje się i przystępuje do tak ważnego turnieju, to robi to z czysto sportowej motywacji. Zatrudnienie Andy Murray’a wiele mówi o tym, co zamierza osiągnąć w 2025 roku.

Szkot dopiero co zszedł z kortu. Jeszcze kilka miesięcy temu rywalizował z Djokoviciem, bądź jego rywalami. Dostrzega niuanse nieodstępne innym. I o to chodziło Djokovicovi, który nadal chce wygrywać, a przede wszystkim zgarnąć 25 Wielkiego Szlema w karierze i prześcignąć w tej statystyce Margaret Court. Po meczu z Alcarazem Serb od razu podszedł do narożnika i z czterech członków sztabu wyściskał się jedynie z Brytyjczykiem jakby pokazując komu zawdzięcza tak ważne zwycięstwo.

Australijska klątwa Carlosa Alcaraza

Alcaraz żyje z piętnem zawodnika, któremu się w Australii nie wiedzie. Już jako 19-letni chłopak wygrał dwa lata temu US Open, później odniósł zwycięstwa w Roland Garros (2023) i dwa razy w Wimbledonie (2023, 2024). W Melbourne stawał w szranki do tej pory cztery razy i nigdy nie udało mu się przejść dalej niż ćwierćfinał.