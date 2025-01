Iga Świątek i doping. Światowa Agencja Antydopingowa podjęła decyzję

Prawo do odwołania miała sama Świątek, a także Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) oraz WADA. Żadna z zainteresowanych stron nie znalazła jednak podstaw, aby podważyć decyzję ITIA. WADA komunikat przekazała w poniedziałek, po zwycięstwie Polki w Australian Open nad Evą Lys.

„Przeprowadziliśmy pełną analizę sprawy. Eksperci naukowi WADA potwierdzili, że scenariusz z zanieczyszczoną melatoniną, przedstawiony przez sportowca oraz zaakceptowany przez ITIA, jest prawdopodobny i nie ma żadnych naukowych podstaw, żeby kwestionować go przed CAS. WADA zwróciła się także do zewnętrznego doradcy, który uznał, że wyjaśnienie zostało dobrze udokumentowane, a decyzja była zgodna ze światowym kodeksem antydopingowym” – czytamy.

Iga Świątek i Jannik Sinner. Dlaczego WADA odwołała się tylko w jednej sprawie?

Świątek może więc spać spokojnie, w przeciwieństwie do Jannika Sinnera. Włoch dwukrotnie miał pozytywny wynik testu antydopingowego, gdy w jego organizmie wykryto klostebol, którego źródłem miał być sprej użyty na skaleczenie przez fizjoterapeutę Giacomo Naldiego.

ITIA przyjęła wyjaśnienia Sinnera i – w przeciwieństwie do Świątek – w pełni go uniewinniła. Sprawy są o tyle różne, że nie chodzi tu o zanieczyszczoną odżywkę przyjętą przez sportowca, lecz środek użyty przez jego współpracownika. WADA uznała więc, że „brak przypisania winy ani zaniedbania nie jest zgody z obowiązującymi przepisami” i domaga się od CAS zawieszenia Włocha na okres od roku do dwóch lat. Przesłuchanie tenisisty w Lozannie odbędzie się 16 lub 17 kwietnia.