Bez niespodzianek w Australian Open. Faworyci grają dalej, hit na horyzoncie

Amerykanka przegrała pierwszego seta w tym roku, ale potem ruszyła do odrabiania strat i pokonała 5:7, 6:2, 6:1 Szwajcarkę Belindę Bencić. Teraz na jej drodze stanie Hiszpanka Paula Badosa.

Broniąca pozycji liderki rankingu WTA Sabalenka wyeliminowała z kolei 17-letnią Mirrę Andriejewą (6:1, 6:2). To jej 18. zwycięstwo z rzędu w Australian Open. W ćwierćfinale czeka na nią kolejną Rosjanka - Anastazja Pawluczenkowa.

Czytaj więcej Tenis Przeminęło z wiatrem. Magdalena Fręch odpadła z Australian Open Magdalena Fręch przegrała w trzeciej rundzie Australian Open z Mirrą Andriejewą 2:6, 6:1, 2:6. Andriejewa to najbardziej ekscytująca nastolatka kobiecego tenisa. Polka może czuć niedosyt, ale nie smutek.

- Mecze z Mirrą są zawsze trudne. Jest taka młoda, ale gra tak dojrzale. Jestem szczęśliwa, że ​​udało mi się przejść przez to spotkanie w dwóch setach - opowiadała Białorusinka.

Australian Open. Kiedy gra Iga Świątek?

Iga Świątek o najlepszą ósemkę powalczy w poniedziałek. O 9.00 spotka się z urodzoną w Kijowie, ale reprezentującą Niemcy Evą Lys (128. WTA), która do turnieju głównego dostała się jako “lucky loser” (dzięki wycofaniu Rosjanki Anny Kalinskiej). To pierwszy od 1988 roku przypadek, żeby zawodniczka z porażką w kwalifikacjach dotarła aż do czwartej rundy Australian Open.

- Czasami potrzebujesz drugiej szansy. Te dni całkowicie zmieniły moje życie - mówi Lys. - Cieszę się, że będę mogła zagrać z Igą. To niesamowita zawodniczka. Czekam na takie mecze. Po to gram w tenisa.