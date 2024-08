Jannik Sinner został uniewinniony. Świat tenisa pozostaje jednak podzielony

Lider rankingu ATP tłumaczy, że substancja dostała się do jego organizmu przez to, że członek jego sztabu medycznego stosował zawierający klostebol Trofodermin, czyli lek w sprayu, który jest dostępny we Włoszech bez recepty. Fizjoterapeuta Umberto Ferrara kupił go w lutym.

Masaże Sinnerowi podczas turnieju w Indian Wells codziennie robił inny fizjoterapeuta Giacomo Naldi. To on wcześniej miał się skaleczyć skalpelem, którego używał do leczenia odcisków na stopie tenisisty. Skaleczenie leczył zaś Trofoderminem. Klostebol przez to miał się dostać do organizmu Sinnera – bez jego wiedzy – przez skórę.

Prawnik lidera rankingu ATP Jamie Singier wyjaśnia na łamach „New York Timesa”, że jego klient jest ofiarą błędu zespołu medycznego

„ITIA przyjęła wyjaśnienia zawodnika w sprawie klostebolu i uznała, że naruszenie przepisów nie było zamierzone” – czytamy.

Świat tenisa podzielony w sprawie Jannika Sinnera

Nie wszyscy w świecie tenisa zgadzają się z takim podejściem do przepisów.