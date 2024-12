Mistrz Wimbledonu zawieszony. Kolejny taki przypadek w tenisie

Zarówno ITIA jak i Australijska Federacja Tenisowa w komunikatach zaznacza, że nie ma mowy o zastosowaniu niedozwolonej substancji, ale zakazanej metody.

„Nie mogę się doczekać, aż wrócę na kort” - napisał Purcell. Na razie nie jest znana długość tymczasowego zawieszenia tenisisty. Wiadomo, jakie są tego konsekwencje. Purcell nie może startować w zawodach ATP, trenować ani uczestniczyć w jakichkolwiek imprezach organizowanych przez najważniejsze tenisowe organizacje.

Przypadki Igi Świątek i Jannika Sinnera. Dlaczego są inne?

W australijskich mediach sprawa jest porównywana z głośnymi przypadkami Jannika Sinnera i Igi Świątek. Oboje również naruszyli przepisy antydopingowe, ale w ich organizmach wykryto ślady niedozwolonych substancji – u Włocha był to klostebol, u Polki – trimetazydyna.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Mirosław Żukowski: Doping Igi Świątek. Trzeba z tym żyć Historia sportu nauczyła nas, że jeśli chodzi o farmakologiczny doping, bardziej uzasadnione jest domniemanie winy niż niewinności. Czy przypadki Jannika Sinnera i Igi Świątek to wystarczający powód, by zmienić zdanie?

Lider ATP został najpierw zawieszony na tydzień, a potem odwieszony. Wiceliderka WTA odbyła karę miesięcznego zawieszenia. Sinner i Świątek udowodnili, że nie stosowali świadomie dopingu. U zwycięzcy Australian Open i US Open w singlu zakazany środek znalazł się po zabiegu u masażysty. Świątek spożyła zanieczyszczony trimetazydyną lek, melatoninę.

To zupełnie inne przypadki, bo bo nie chodziło o stosowanie zabronionej metody. ITIA nie komentuje na razie sprawy Purcella, aż do jej pełnego wyjaśnienia. Australijczyk nie zagra jednak w Australian Open (16 – 19 stycznia), co jest dla niego ogromną karą.