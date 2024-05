Dużo lepiej grałem na treningach – mówi Rafael Nadal

Potem wrócił solidny i bezwzględny Nadal, grający tak, że każdy punkt, każda wymiana jest dla rywali cierpieniem. Hiszpan raz przełamał Belga w drugim secie (na 2:0) i wygrał – z obronionym break pointem w piątym gemie - 6:3. W rozstrzygającej partii ponownie ograł Bergsa na początku. Miał później kłopoty, przegrywał - serwując - 0:40 w szóstym gemie. Zachował jednak czyste konto przy własnym podaniu i w tym secie.

To było 70. zwycięstwo Nadala w Rzymie, ale było tak jak to zapowiadał przed tym turniejem, że dziś „wszystkie mecze są dla niego trudne”. – Nie był to mój najlepszy mecz. Dużo lepiej grałem na treningach – mówił podczas rozmowy na korcie. Mimo wszystko Nadal wyszedł z kryzysu, rozkręcił się. To wciąż mocny zawodnik. Inaczej, by już nie grał.

Hubert Hurkacz – Rafael Nadal. Ile razy grali ze sobą?

Kolejne spotkanie zapowiada się jako wielki hit pierwszego tygodnia rzymskiego turnieju. Nadal spotka się z Hubertem Hurkaczem. Po swoim powrocie na kort wiosną nie grał z rywalem tej klasy, nie licząc pokazowego spotkania z Carlosem Alcarazem w Las Vegas. Polak zajmuje 9. miejsce w rankingu ATP, jeszcze niedawno był ósmy.

Nie ma co ukrywać, że dla Hurkacza będzie to jeden z ważniejszych meczów w karierze. Nigdy jeszcze nie grał z Nadalem. Z Wielkiej Trójki rywalizował z Novakiem Djokoviciem (bilans – 7-0) i Rogerem Federerem (1-1). Młodszy o 11 lat od mistrza z Manacor Polak na mączce ostatnio bardzo się poprawił. Wygrał turniej w Estoril, w Monte Carlo uległ bardzo mocnemu Casperowi Ruudowi (7. ATP), a w Madrycie solidnemu Taylorowi Fritizowi (13. ATP). Bilans na ziemi Hurkacza to osiem zwycięstw – dwie porażki.

To zabrzmi bardzo dziwnie, ale Nadal wcale nie jest faworytem tego meczu.