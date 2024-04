W madryckim Caja Magica liderka rankingu jak na razie pokazuje tenis na miarę swojej pozycji na światowej liście. Pewnie wygrała dwa mecze – z Chinką Xiyu Wang 6:1, 6:4 i Rumunką Soraną Cirsteą 6:1, 6:1. Trochę problemów miała w końcówce pierwszego spotkania, gdy rywalka doprowadziła do remisu 4:4.

Reklama

Hiszpanka jest najniżej notowaną z tych trzech rywalek — zajmuje 55. Pozycję w WTA — ale gra najlepszy turniej w tym sezonie. Po raz pierwszy w tym roku wygrała trzy kolejne mecze w turnieju głównym. Najpierw pokonała nierozstawioną Amerykankę Bernardę Perę, a w kolejnych rundach Ukrainkę Elinę Switolinę (16) i Wiktorię Azarenkę (26).

Co łączy Igę Świątek i Sarę Sorribes Tormo?

Jest coś co łączy Sorribes Tormo ze Świątek. Tak jak najlepsza tenisistka na świecie lubi przede wszystkim grać na mączce, choć dwa zwycięstwa w WTA odniosła na nawierzchni twardej, w ubiegłym roku Cleveland i w 2021 roku w Guadalajarze.

Czytaj więcej Tenis Zendaya w „Challengers”. Być jak Iga Świątek i Coco Gauff Iga Świątek i Zendaya spotkały się podczas turnieju w Indian Wells, a Polka kurtuazyjnie zaproponowała nawet Amerykance trening, ale aktorkę do filmu „Challengers” przygotował Brad Gilbert, który stoi za sukcesami innych tenisowych legend.

Hiszpanka należy do ścisłej czołówki w grze podwójnej. W każdym z Wielkich Szlemów występowała co najmniej w ćwierćfinale, a w poprzednim sezonie wraz z Czeszką Marią Bouzkovą awansowały do półfinału. W rankingu deblowym zajmuje dziś 27. miejsce.