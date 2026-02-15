Medal znów uciekł o mrugnięcie oka. Kaja Ziomek-Nogal szósta

Na tych igrzyskach olimpijskich oczy polskich kibiców co chwila są skierowane na tor łyżwiarski w Mediolanie. Dwa razy o medale walczył Damian Żurek i dwa razy przegrał podium o mrugnięcie oka. Wicemistrzem olimpijskim został za to Władimir Semirunnij, zapewniając nad Wisłą wielkie emocje.

Teraz przyszedł czas na biało-czerwone, które na sprinterskich dystansach są bardzo mocne. W niedzielę startowały aż trzy (podobnie jak Holenderki): Andżelika Wójcik, Martyna Baran i Kaja Ziomek-Nogal. Zwłaszcza ta ostatnia zawodniczka była naszą nadzieją medalową. Jest wiceliderką Pucharu Świata na 500 m, a tuż przed igrzyskami wygrała nawet zawody w Inzell, deklasując wręcz rywalki, bo drugą Sophie Warmuth wyprzedziła aż o 0,36 sekundy, a na tym dystansie to wręcz przepaść.

Kaja Ziomek-Nogal wróciła po przerwie macierzyńskiej

W ostatnich latach osiągnęła niesamowitą formę, a przecież jeszcze kilka lat temu, po igrzyskach w Pekinie, była tak wypalona, że marzyła tylko o tym, by zrobić sobie przerwę w karierze. To wtedy zdecydowała z ówczesnym partnerem, a dziś mężem Arturem Nogalem, że postarają się o dziecko – dla aktywnych sportsmenek to najlepszy moment, żeby zostać matkami.

Jej córka Antonina urodziła się w maju 2023 r., a już kilka miesięcy później Kaja Ziomek-Nogal startowała w mistrzostwach Polski. Jej przykład pokazuje wszystkim, że macierzyństwo da się połączyć z uprawianiem sportu na najwyższym poziomie. Wspiera ją mąż, który sam jest trenerem i zajmuje się dzieckiem, gdy żona wyjeżdża na zagraniczne zgrupowania. Na te organizowane w Polsce jeżdżą razem, a w ich pokoju w Spale pomieściło się miejsce pracy dla męża, rolki i rower do ćwiczeń dla żony oraz kolorowanki dla córki.