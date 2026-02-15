Reklama
Medal znów uciekł o mrugnięcie oka. Kaja Ziomek-Nogal szósta

Kaja Ziomek-Nogal była naszą nadzieją na zdobycie medalu podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Na 500 m pobiegła bardzo dobrze, ale bezkonkurencyjne były Holenderki.

Publikacja: 15.02.2026 18:29

Kaja Ziomek-Nogal była naszą medalową nadzieją, do podium zabrakło jej 0,12 s

Foto: Paweł Skraba / AZS / Honest Media

Łukasz Majchrzyk

Na tych igrzyskach olimpijskich oczy polskich kibiców co chwila są skierowane na tor łyżwiarski w Mediolanie. Dwa razy o medale walczył Damian Żurek i dwa razy przegrał podium o mrugnięcie oka. Wicemistrzem olimpijskim został za to Władimir Semirunnij, zapewniając nad Wisłą wielkie emocje.

Teraz przyszedł czas na biało-czerwone, które na sprinterskich dystansach są bardzo mocne. W niedzielę startowały aż trzy (podobnie jak Holenderki): Andżelika Wójcik, Martyna Baran i Kaja Ziomek-Nogal. Zwłaszcza ta ostatnia zawodniczka była naszą nadzieją medalową. Jest wiceliderką Pucharu Świata na 500 m, a tuż przed igrzyskami wygrała nawet zawody w Inzell, deklasując wręcz rywalki, bo drugą Sophie Warmuth wyprzedziła aż o 0,36 sekundy, a na tym dystansie to wręcz przepaść.

Kaja Ziomek-Nogal wróciła po przerwie macierzyńskiej

W ostatnich latach osiągnęła niesamowitą formę, a przecież jeszcze kilka lat temu, po igrzyskach w Pekinie, była tak wypalona, że marzyła tylko o tym, by zrobić sobie przerwę w karierze. To wtedy zdecydowała z ówczesnym partnerem, a dziś mężem Arturem Nogalem, że postarają się o dziecko – dla aktywnych sportsmenek to najlepszy moment, żeby zostać matkami.

Czytaj więcej

Władimir Semirunnij na olimpijskim podium
Sporty zimowe
Wicemistrz olimpijski Władimir Semirunnij dla „Rz”. „Dziękuję Polsce, bo podała mi rękę”

Jej córka Antonina urodziła się w maju 2023 r., a już kilka miesięcy później Kaja Ziomek-Nogal startowała w mistrzostwach Polski. Jej przykład pokazuje wszystkim, że macierzyństwo da się połączyć z uprawianiem sportu na najwyższym poziomie. Wspiera ją mąż, który sam jest trenerem i zajmuje się dzieckiem, gdy żona wyjeżdża na zagraniczne zgrupowania. Na te organizowane w Polsce jeżdżą razem, a w ich pokoju w Spale pomieściło się miejsce pracy dla męża, rolki i rower do ćwiczeń dla żony oraz kolorowanki dla córki.

Kaja Ziomek-Nogal jest porównywana do Franceski Lollobrigidy, która też wróciła do wielkiej formy po urodzeniu dziecka. Panie spotkały się nawet kiedyś na zgrupowaniu, a ich dzieci mogły się razem bawić. Włoszka zdobyła przed własną publicznością dwa złote medale na 3 000 i 5 000 metrów, w niedzielę przed podobną szansą stanęła Polka.

Polskie panczenistki rozczarowane po olimpijskim sprincie

Kaja Ziomek-Nogal otworzyła swój bieg świetnie, osiągając czas 10,27 s. Przed nią żadna rywalka nie pobiegła pierwszych metrów tak szybko, ale niestety w drugiej części już tak dobrze nie było. Nasza najlepsza zawodniczka wyprzedziła biegnącą razem z nią Na-Hyun Lee z Korei Południowej, ale nie zdołała wedrzeć się na podium. Przy jej nazwisku od razu pojawiła się cyfra „cztery” i wiadomo było, że medalu nie będzie.

Czytaj więcej

Damian Żurek
Sporty zimowe
Damian Żurek dla „Rzeczpospolitej”. „Biorę te dwa czwarte miejsca na klatę”

Ostatecznie Polka skończyła na szóstej pozycji, przegrywając medal o 0,12 sekundy. Złoto zdobyła największa faworytka Holenderka Femke Kok, a srebro jej rodaczka Jutta Leerdam. Brąz wywalczyła Japonka Miho Takagi.

Pozostałe Polki też nie kryły rozczarowania. Andżelika Wójcik była 11., a Martyna Baran 17. Wójcik tuż za metą schowała twarz w dłoniach i chyba nawet się rozpłakała. Potem przed kamerami Eurosportu przyznała, że cieszy się, że to już koniec i więcej w tym sezonie nie wystartuje. Dopytywana, jaka przyszłość ją czeka, przyznała że przez ostatni rok przygotowywała się bez trenera, ale nie powiedziała, dlaczego tak się stało. W tej sprawie odesłała do „osób stojących wyżej”.

Wychodzi na to, że nie wszystko w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego jest tak dobrze zorganizowane, jakby się mogło wydawać, a pytań na pewno będzie więcej.

Źródło: rp.pl

Łyżwiarstwo XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
