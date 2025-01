Puchar Świata w Zakopanem. Kamil Stoch: Jest tak samo magicznie

Korespondencja z Zakopanego

Do niedzielnego konkursu indywidualnego dostało się pięciu Biało-Czerwonych: Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Jakub Wolny. I to jest dobra wiadomość. Ale jest też zła. Skoki były takie, jakie widzimy od początku sezonu – słabe bądź przeciętne, z jednym wyjątkiem - Pawła Wąska.

Reklama

25-letni zawodnik z Ustronia, lider polskiej reprezentacji, zaczyna nas przyzwyczajać do tego, że już nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Co więcej, stale się poprawia. Wylądował na 136,5 metrze i to tuż po tym, kiedy belka została obniżona. Zapracował na siódme miejsce. Dobrze skakał wcześniej na treningach. Zachowuje niezmiennie równą i dobrą formę.

Paweł Wąsek wciąż najlepszy z Polaków

Wąsek po konkursie mówił, że po ciężkim i udanym dla niego Turniej Czterech Skoczni, w którym był ósmy, odpoczywał, bo nie ma sensu niszczyć nadmierną treningową gorliwością tego, co wypracował wcześniej. W ostatnich dniach wziął się do pracy i „obskakał" dobrze sobie znaną skocznię. Na mistrzostwach Polski tydzień temu miał 145 metrów, tylko dwa metry bliżej niż rekord Wielkiej Krokwi.

Czytaj więcej Skoki narciarskie Puchar Świata w Zakopanem. Może wrócą stare dobre czasy Skoczkowie zjechali do Zakopanego na Puchar Świata. To najlepszy moment na odrodzenie zawodników z Polski, bo słaba forma odbija się na zainteresowaniu dyscypliną.

Odpoczywał też Kamil Stoch i to znacznie dłużej. Trzykrotny mistrz olimpijski ominął Turniej Czterech Skoczni. Jemu zaplanowana przerwa niewiele pomogła. W oficjalnych kwalifikacjach wystartował jako pierwszy z Polaków. Było 125,5 m i miejsce w trzeciej dziesiątce.