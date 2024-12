Turniej Czterech Skoczni. W Oberstdorfie całe podium dla Austriaków, Polacy tylko tłem

Kraft dzięki skokom na odległość 138 i 135,5 m odniósł 44. zwycięstwo w Pucharze Świata, wyprzedzając rodaków Jana Hoerla i Daniela Tschofeniga.

Austriacy potwierdzili, że będą się liczyć w walce o końcowy triumf w TCS. Czekają na to już prawie dziesięć lat.

Oberstdorf. Jak skakali Polacy?

W skokach Polaków obiecywanego postępu niestety na razie nie widać. Dawid Kubacki nie przebrnął w Oberstdorfie nawet kwalifikacji. Piotr Żyła, który z Polaków awansował do konkursu z najlepszym wynikiem, w niedzielę skoczył tylko 120,5 m i w serii KO przegrał rywalizację z Estończykiem Arttim Aigro (130 m). Aleksander Zniszczoł wylądował niewiele dalej (123 m) i uległ Niemcowi Andreasowi Wellingerowi (129 m).

Do finałowej trzydziestki zakwalifikowali się tylko dwaj Polacy. Jakub Wolny (121 m) pokonał Fina Anttiego Aalto (117,5 m), a Paweł Wąsek wygrał pojedynek z Karlem Geigerem, skacząc dwa metry dalej (137 m) od Niemca. To wystarczyło do dziewiątego miejsca po pierwszej serii.