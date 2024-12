Puchar Świata. Adam Małysz się martwi

W drugiej serii najlepiej skakali Wąsek i Zniszczoł. Ukończyli konkurs na 11. i 12. miejscu. Wolny ukończył konkurs na 18. pozycji, Kubacki był 19., Stoch – 25., a Żyła – 26. O zadawalającym rezultacie nie ma mowy.

Które miejsce zajmuje najlepszy Polak w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata?

Za tydzień zawody PŚ odbędą się w Titisee-Neustadt, najpierw konkurs duetów, a potem dwukrotnie indywidualny. Przed świętami skoczków czeka start w Szwajcarii, w Engelbergu. Liderem klasyfikacji generalnej cyklu jest Paschke, który w ładnym stylu wygrał drugi konkurs w Wiśle.

Trener polskiej reprezentacji Thomas Thurnbichler ma ciężki orzech do zgryzienia. Jaką piątkę zawodników zabrać do Niemiec i Szwajcarii? Najlepsi obecnie są Wąsek i Zniszczoł, postęp wykonał Wolny. Weterani – może poza Kubackim – zawodzą. Czy zrezygnuje ze Stocha, czy z Żyły? To sprawdzian dla austriackiego szkoleniowca, czy potrafi dokonać właściwej selekcji. Parę razy już się pomylił.

Ale od razu nasuwa się pytanie, czy Thurnbichler długo będzie jeszcze pierwszym trenerem kadry narodowej. W drugim kolejnym sezonie rezultaty ze skoczni naszych zawodników przynoszą rozczarowanie. Tyle, że całej winy nie da się zwalić na Austriaka, bo nie ma zaplecza, brakuje młodych zawodników, którzy byliby w stanie zastąpić znajdujących się bez formy byłych medalistów olimpijskich i mistrzostw świata.

W studiu Eurosportu prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz przekonywał, że jak to w sporcie „potrzeba czasu”, ale martwi się obecną formą starszych zawodników.