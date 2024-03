Raw Air 2024. Stefan Kraft i koledzy za mocni dla wszystkich

Czytaj więcej Skoki narciarskie Raw Air. Forfang wygrywa drugi konkurs, Kraft prowadzi w turnieju Niedzielny konkurs na Holmenkollen wygrał Johann Andre Forfang przed Ryoyu Koabayshim i Stefanem Kraftem. Austriak został nowym liderem Raw Air 2024. U Polaków roszada: znów najlepszy, czyli dziesiąty Aleksander Zniszczoł, reszta daleko

Austriacy byli najlepsi

Austriacy w drugiej serii wciąż skakali koncertowo, do pierwszej dziesiątki wskoczył jeszcze Michael Hayboeck, był ostatecznie szósty, Huber awansował na czwarte, jedynym, który rozdzielił austriacką szóstkę był Peter Prevc. Inni Kraftowi i spółce pomogli – Philipp Raimund pechowo przewrócił się na zeskoku skacząc 136,5 m, za minutę to samo nieszczęście spotkało Johanna Andre Forfanga (137 m). Wobec takich przygód Tschofenig skoczył grzecznie 132,5 m, Kraft 134 m i tyle wystarczyło do drugiego i pierwszego miejsca.

W przypadku Stefana Krafta to już 12 wygrana w PŚ tej zimy, licznik całkowitej liczby takich zwycięstw pokazuje 42. Lider PŚ i lider Raw Air w tym sezonie bierze co chce, choć niektórzy sądzą, że może nie zdobędzie malej Kryształowej Kuli za loty, ale są opinie całkowicie odmienne i mają uzasadnienie.

Czwartek będzie dniem przerwy

Czwartek to znów dzień przerwy w skokach turniejowych. Uczestnicy wracają na południe Norwegii, do Vikersund. W piątek na Monsterbakken (HS 240) o 16.30 rozegrana zostanie seria kwalifikacyjna czyli ostatni prolog Raw Air 2024. Ten prolog zmniejszy liczbę uczestników sobotniego konkursu do 40 skoczków.

W sobotę serie konkursowe zaczną się o 16.00. W niedzielę czas na wielki finał czyli trzy serie ze zmniejszającą się liczbą skoczków – od 30 na starcie, przez 20 podczas drugiej serii, do 10 w ostatniej. Mogą być spore emocje, choć pobić Krafta w Raw Air bez pomocy nadzwyczajnych sił natury to chyba misja niemożliwa do wykonania.