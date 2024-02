Skoki narciarskie. PŚ w Oberstdorfie. Stefan Kraft odleciał nawet Słoweńcom

Po pierwszej serii liderem został Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Kraftem i Zajcem. Kandydatów do podium było jednak jeszcze kilku, bo Andreas Wellinger, Daniel Huber i Peter Prevc tracili do trzeciego miejsca zaledwie kilka dziesiątych punktu. Na dziesiątej pozycji pojawił się Stoch, jego strata do trzeciego Zajca wynosiła ponad 10 punktów, ale nadzieja na dość dobre miejsce polskiego mistrza olimpijskiego znów była niemała.

Seria finałowa nie oznaczała poprawy Aleksandra Zniszczoła i Piotra Żyły, w niedzielę pozostali na szczycie trzeciej dziesiątki klasyfikacji, ale Stoch znów skoczył ładnie, całkiem daleko (221,5 m). Wprawdzie nikogo nie wyprzedził i dał się wyprzedzić Michaelowi Hayboeckowi, lecz 11. pozycja znów wywołała mały uśmiech naszego mistrza i może jest obietnicą eleganckiego zakończenia nieudanego sezonu.

Wygrał Stefan Kraft, o lataniu w trudnych warunkach wie wszystko, poradził sobie lepiej od Kobayashiego, Zajca i innych, wygrał już 40. konkurs PŚ, co dla polskich kibiców ma znaczenie: na liście wszech czasów wyprzedził Adama Małysza i Kamila Stocha (obaj po 39 zwycięstw), jest samodzielnie trzeci, za Mattim Nykaenenem (46) i Gregorem Schlierenzauerem (53). Wielka Kryształowa Kula za ten sezon już wita się z Austriakiem.

Puchar Świata w lotach. Oberstdorf Wyniki I konkurs:

1. T. Zajc 449,3 pkt. (230 i 230 m);

2. P. Prevc (obaj Słowenia) 445,1 (230,5 i 232);

3. S. Kraft (Austria) 440,3 (222 i 225,5);

…

12. K. Stoch 405,6 (204 i 221);

19. A. Zniszczoł 400,1 (210 i 219,5);

26. P. Żyła 367,0 (203,5 i 198);

39. D. Kubacki (wszyscy Polska) 143,8 (177).



II konkurs:

1. Kraft 433,5 (224 i 217);

2. Prevc 430,2 (223,5 i 224);

3. R. Kobayashi (Japonia) 422,1 (224 i 215);

…

11. Stoch 403,8 (219 i 221,5);

21. Żyła 370,2 (206 i 213,5);

23. Zniszczoł 355,6 (204,5 i 200,5).



Po lotach na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie skoczkowie pojadą w kolejny weekend na dużą skoczni w Lahti (Salpausselkä, HS-130), by rozegrać tam trzy konkursy. W piątek indywidualny w zastępstwie za odwołane zawody Turnieju PolSkiego w Szczyrku, w sobotę klasyczny drużynowy, w niedzielę znów indywidualny.