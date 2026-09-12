Reprezentacja Polski siatkarzy była zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania z Izraelem w fazie grupowej mistrzostw Europy. Biało-czerwoni rozpoczęli turniej od efektownego zwycięstwa nad Portugalią 3:0, natomiast Izrael na inaugurację uległ Ukrainie 1:3.

Reklama Reklama

Polacy przystępują do turnieju z bardzo dobrym bilansem. W sierpniu sięgnęli po zwycięstwo w turnieju finałowym Ligi Narodów, w obronie tytułu pokonując w finale USA, a przed mistrzostwami Europy wygrali także wszystkie trzy spotkania Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Starcie z Izraelem będzie dla nich kolejnym krokiem w walce o czołowe miejsce w grupie B.

Czytaj więcej Siatkówka Ruszają mistrzostwa Europy siatkarzy. Zwycięzca pojedzie na igrzyska olimpijskie Polscy siatkarze zaczynają w czwartek grę w mistrzostwach Europy. Jeśli obronią tytuł, zapewnią sobie udział w turnieju olimpijskim w Los Angeles w...

W fazie grupowej naszych zawodników czekają jeszcze mecze z Macedonią Północną (13 września), Ukrainą (15 września) i z Bułgarią (16 września).

Tegoroczne mistrzostwa Europy są rozgrywane między 9 a 26 września w czterech krajach: Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Rywalizują 24 drużyny. Jeśli Polacy obronią tytuł, zdobyty w poprzednim turnieju w finale z Włochami, pojadą na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.