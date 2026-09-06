17:05 Dziękujemy za śledzenie naszej relacji.

17:02 Polska 18:25 Serbia (1:3)

Koniec meczu. Serbia sięga po brązowy medal.

17:01 Polska 18:24 Serbia (1:2)

Polski blok w aut i mamy piłkę meczową dla Serbii.

17:00 Polska 18:23 Serbia (1:2)

Długa wymiana, która kończy się punktem dla Serbii.

17:00 Polska 18:22 Serbia (1:2)

Szczurowska niestety w aut. Serwują Serbki.

16:58 Polska 18:21 Serbia (1:2)

Serbia bierze drugi czas. Ostatni moment dla Polek, by odrobić stratę.

16:57 Polska 16:20 Serbia (1:2)

Najpierw mylą się w odbiorze Polki, ale w kolejnej akcji dobrze atakuje Szczurowska. Wciąż cztery punkty dla Serbii.

16:56 Polska 15:19 Serbia (1:2)

Przewaga Serbii rośnie do czterech punktów. Drugi czas dla Polski.

16:55 Polska 15:17 Serbia (1:2)

Tym razem Boskovic zatrzymana przez nasz blok.

16:54 Polska 14:17 Serbia (1:2)

Boskovic lekko obok polskiego bloku. Trzy punkty przewagi Serbek.

16:53 Polska 14:16 Serbia (1:2)

Damaske po bloku i punkt dla Polski.

16:52 Polska 13:15 Serbia (1:2)

Boskovic trafiła atakując po przekątnej.

16:50 Polska 13:14 Serbia (1:2)

Na kłotpoty Paulina Damaske. Ponownie remis, jednak później na zagrywce myli się Koput.

16:49 Polska 12:13 Serbia (1:2)

Najpierw do wyrównania doprowadza Uzelac, a następnie na prowadzenie Serbki wyprowadza Kica.

16:48 Polska 12:11 Serbia (1:2)

Polki zatrzymują Boskovic blokiem. W kolejnej akcji Serbka się myli i mamy prowadzenie.

16:46 Polska 9:11 Serbia (1:2)

Serbki mają dwa punkty przewagi, sztab Polek bierze czas.

16:45 Polska 9:9 Serbia (1:2)

Boskovic tym razem skutecznie kiwa, po chwili zagrywkę psuje Kurtagic.

16:42 Polska 8:8 Serbia (1:2)

Uzelac kończy atak Serbek i mamy remis.

16:41 Polska 8:6 Serbia (1:2)

Lampkowska idealnie kiwa za blokiem i dwa punkty przewagi Polek.

16:40 Polska 6:5 Serbia (1:2)

Monika Lampkowski atakuje po przekątnej i wychodzimy na prowadzenie.

16:39 Polska 4:4 Serbia (1:2)

Stysiak nie mogła mocno uderzyć, ale posyła piłkę pod samą linię, Serbki nie są w stanie tego wybronić.

16:38 Polska 3:3 Serbia (1:2)

Coraz lepiej prezentuje się Damaske. Zdobywa kolejny punkt dla Polski. Chwilę później Koput zdobywa punkt bezpośrednio z zagrywki.

16:37 Polska 1:3 Serbia (1:2)

Magdalena Stysiak zdobywa pierwszy punkt dla Polski w czwartym secie. Serbki odpowiadają skutecznym atakiem Uzelac.

16:36 Polska 0:1 Serbia (1:2)

Ognjenovic zaskoczyła Polki i skutecznie kiwa

16:36 Polska 0:0 Serbia (1:2)

Przed nami czwart set

16:32 Polska 25:15 Serbia (1:2)

Paulina Damaske kończy seta. Polska wciąż w grze.

16:32 Polska 24:15 Serbia (0:2)

Kurtagic mija polski blok i przed nami kolejna piłka setowa.

16:30 Polska 24:14 Serbia (0:2)

Damaske skutecznie atakuje i jest piłka setowa dla Polek.

16:29 Polska 22:13 Serbia (0:2)

Stysiak dokłada punkt blokując rywalkę.

16:28 Polska 21:13 Serbia (0:2)

Ponownie Stysiak. Rośnie przewaga naszej reprezentacji.

16:27 Polska 20:13 Serbia (0:2)

Stysiak w trudnej sytuacji nie myli się.

16:26 Polska 19:13 Serbia (0:2)

Damaske nie myli się w ataku. Punkt dla Polek.

16:26 Polska 18:13 Serbia (0:2)

Kica wykorzystuje schowane ręce polskiego bloku i zdobywa 13. punkt dla Serbii.

16:24 Polska 18:12 Serbia (0:2)

Niezawodna Stysiak przebija się przez blok.

16:23 Polska 16:11 Serbia (0:2)

Lampowska przełamuje blok Serbek i ponownie pięć punktów przewagi.

16:23 Polska 15:11 Serbia (0:2)

Boskovic obija polski blok i dopisuje sobie kolejny punkt.

16:22 Polska 15:10 Serbia (0:2)

Stysiak trafia w linię. Idealne uderzenie i powiększamy przewagę.

16:20 Polska 13:9 Serbia (0:2)

Damaske z asem serwisowym. Cztery punkty przewagi Polek.

16:19 Polska 12:9 Serbia (0:2)

Stysiak serwuje w aut. Myli się także Kica.

16:16 Polska 10:6 Serbia (0:2)

Myli się Boskovic i mamy cztery punkty przewagi

16:15 Polska 9:6 Serbia (0:2)

Kica przerwała serię punktów Polek. Nasze zawodniczki zdobywają dziewiąty punkty po ataku Damaske.

16:14 Polska 8:5 Serbia (0:2)

Zwiększamy przewagę. Stysiak kiwa za blok i mamy punkt.

16:12 Polska 7:5 Serbia (0:2)

Kolejny punkt dla Polek. Serbki nie są w stanie zatrzymać Stysiak. Trener rywalek bierze czas.

16:12 Polska 6:5 Serbia (0:2)

Było 0:4, jest 6:5. Stysiak obija blok i obejmujemy prowadzenie.

16:10 Polska 5:5 Serbia (0:2)

Odrabiamy stratę. Boskovic w aut.

16:09 Polska 3:5 Serbia (0:2)

Piąty punkt dla Serbek zdobywa Uzelac. Polska odpowiada skutecznym atakiem Stysiak.

16:09 Polska 2:4 Serbia (0:2)

Pierwszy punkt dla Polek zdobywa Stysiak. W kolejnej akcji blok zatrzymuje Uzelac.

16:07 Polska 0:4 Serbia (0:2)

Boskovic zdobywa czwarty punkt dla Serbek. Polski trener reaguje i prosi o czas.

16:05 Polska 0:2 Serbia (0:2)

Boskovic tym razem miękko nad blokiem i Serbki zaczynają trzeciego seta od dwóch puntków z rzędu.

15:58 Polska 19:25 Serbia (0:2)

Szczurowska trafia w serbski blok i jest 2:0 w setach dla rywalek.

15:55 Polska 19:22 Serbia (0:1)

Lampowska najpierw zdobywa punkt obijając blok rywalek, a w kolejnej akcji Julia Szczurowska w narożnik boiska.

15:53 Polska 16:21 Serbia (0:1)

Po drugiej stronie Polki muszą bronić się przed atakami Uzelac. Po bloku piłka trafia w aut. O drugą przerwę prosi polski trener.

15:53 Polska 15:20 Serbia (0:1)

Popovic z blokiem i 5 punktów przewagi Serbii.

15:52 Polska 15:19 Serbia (0:1)

Boskovic jest dziś nie do zatrzymania. Serbki wykorzystują dobrą formę swojej zawodniczki.

15:51 Polska 15:18 Serbia (0:1)

Jurczyk, mimo trudnej piłki, zdołała znaleźć dziurę w serbskiej obronie.

15:50 Polska 13:17 Serbia (0:1)

Damaske zatrzymana przez blok rywalek.

15:49 Polska 12:16 Serbia (0:1)

Mamy powrótkę z pierwszego seta. Serbki uciekają Polkom.

15:48 Polska 12:15 Serbia (0:1)

Po przewie, o którą poprosił polski trener, tracimy kolejny punkt.

15:47 Polska 12:14 Serbia (0:1)

Stysiak w blok i rośnie przewaga Serbii.

15:46 Polska 12:13 Serbia (0:1)

Boskovic prowadzi Serbki. Dwa razy skutecznie atakuje.

15:44 Polska 12:11 Serbia (0:1)

Cztery razy atakowała Boskovic i w końcu znalazła dziurę w polskiej obronie.

15:41 Polska 12:10 Serbia (0:1)

Najpierw źle serwisuje Uzelac, później w ataku myli się Popovic. Polki mają dwa punkty przewagi.

15:40 Polska 10:9 Serbia (0:1)

Serbki obijają polski blok i doprowadzją do remisu. Stysiak atakuje po prostej i ponownie jeden punkt przewagi.

15:40 Polska 9:8 Serbia (0:1)

Znowu na prowadzeniu Polki. Boskovic atakuje daleko w aut.

15:38 Polska 7:8 Serbia (0:1)

Najpierw obity blok Polek, a następnie as serwisowy Kurtagic. Prowadzą Serbki.

15:37 Polska 7:6 Serbia (0:1)

Czyrniańska sprytnie odbija blok rywalek.

15:36 Polska 6:5 Serbia (0:1)

Boskovic zatrzymana przez polski blok i mamy prowadzenie.

15:35 Polska 5:5 Serbia (0:1)

Doprowadzamy do wyrównania. As serwisowy Magdaleny Stysiak.

15:34 Polska 3:4 Serbia (0:1)

Gra punkt za punkt. Kurtagic atakuje ze środka.

15:33 Polska 2:3 Serbia (0:1)

Najpierw Tica trafia w siatkę, a w kolejnej akcji Serbki atakują środkiem i punkt zdobywa Popovic.

15:32 Polska 1:2 Serbia (0:1)

Po zagrywce Uzelac piłka przechodzi na stronę Serbek. Szybki atak Ticy i prowadzenie rywalek.

15:30 Polska 1:0 Serbia (0:1)

Wracamy do gry. Stysiak w blok, a piłka trafia w antenkę. Prowadzenie Polek

15:27 Polska 21:25 Serbia

Martyna Czyrniańska serwuje na aut i mamy pierwszy set dla reprezentacji Serbii.

15:25 Polska 20:24 Serbia

Rywalki ponownie mają problem z przyjęciem polskiego serwisu. Serbowie biorą czas.

15:24 Polska 19:24 Serbia

Dobrze polski mur i pierwsza piłka wybronione. W kolejnej akcji Czyrniańska mocno atakuje i kolejny punkt dla Polek.

15:23 Polska 17:24 Serbia

Boskovic mimo źle wystawionej piłki znajduje dziurę po polskiej stronie. Piłka setowa dla Serbek.

15:21 Polska 16:23 Serbia

Damaske serwuje w siatkę i Serbki dwa punky od pierwszego seta.

15:20 Polska 15:21 Serbia

Lampkowska przerywa serię rywalek.

15:20 Polska 14:21 Serbia

Pięć punktów z rzędu Serbek.

15:19 Polska 14:19 Serbia

Uzelac kolejny raz atakuje mocno i skutecznie. Uciekają rywalki.

15:16 Polska 14:17 Serbia

Boskovic psuje zagrywkę, ale w kolejnej akcji Kurtagic atakuje ze środka i przewaga rośnie do trzech punktów.

15:15 Polska 13:15 Serbia

Najpierw dobrze atakuje Stysiak, później Boskowic i dwa punkty straty Polek.

15:14 Polska 12:13 Serbia

Boskovic dobrze atakuje, utrzymana przewaga.

15:13 Polska 11:12 Serbia

Najpierw Wenerska serwuje w siatkę, a w kolejnej akcji Uzelac dobrze serwuje, piłka przechodzi na stronę rywalek, szybki atak i mamy prowadzenie reprezentacji Serbii.

15:12 Polska 10:10 Serbia

Trzeci punkt z rzędu Serbek.

15:11 Polska 10:7 Serbia

Zwiększamy przewagę. Czyrniańska obiła blok Serbek.

15:09 Polska 8:7 Serbia

Wenerska zmyliła blok rywalek i Stysiak zdobywa punkt.

15:06 Polska 6:5 Serbia

Kolejna długa wymiana, ale tym razem punkt dla Polski i jest remis 5:5 W kolejnej akcji sędzia początkowo wskazał punkt dla Serbii, ale powtórka wideo wskazała, że nie było dotknięcia piłki przez polski blok. Wychodzimy na prowadzenie.

15:04 Polska 3:4 Serbia

Najdłuższa wymiana w tym secie. Walkę na siatcę wygrała Serbka.

15:03 Polska 3:2 Serbia

Walka punkt za punkt. Wychodzimy na prowadzenie po ataku Stysiak.

15:00 Zaczynamy!

Pierwszy punkt zdobywają Serbki. Po chwili jest już remis, rywalki serwisem uderzają w siatkę.

14:55 Początek mecz za pięć minut

Zawodniczki wybiegają na boisko. Wyjściowy skład Polek: Katarzyna Wenerska, Magdalena Stysiak, Magdalena Jurczyk, Maja Koput, Martyna Czyrniańska, Monika Lampkowska, Justyna Łysiak (L)

13:18 Polki na tegorocznych Mistrzostwach Europy wygrały grupę, w której ich rywalkami były m.in. finalistki mistrzostw, Turczynki

W grupie A biało-czerwone zanotowały komplet zwycięstw – oprócz Turcji pokonały reprezentacje Niemiec, Słowenii, Łotwy i Węgier. W drodze do półfinału okazały się natomiast lepsze od Portugalek i Holenderek.

13:09 Dzięki awansowi do strefy medalowej Mistrzostw Europy Polki zapewniły już sobie udział w Mistrzostwach Świata w siatkówce

Polki mogą być już pewne udziału w Mistrzostwach Świata w siatkówce, ponieważ awans na ten turniej zapewniają sobie trzy najlepsze zespoły Mistrzostw Europy, które nie wywalczyły sobie jeszcze awansu. Tymczasem Włoszki, z którymi biało-czerwone przegrały walkę o finał, mają zagwarantowany udział w Mistrzostwach Świata jako obrończynie tytułu. Nawet więc, jeśli Polki przegrają dziś z Serbkami i tak zobaczymy je w 2027 roku na parkietach w USA i Kanadzie.

13:05 Biało-czerwone w półfinale tegorocznych Mistrzostw Europy musiały uznać wyższość Włoszek

W półfinale Mistrzostw Europy w Stambule Polki przegrały 1:3. Ich niedzielne rywalki, Serbki, walkę o finał mistrzostw przegrały z Turczynkami, ulegając im 0:3.

13:01 Ostatni medal wywalczony przez Polki na mistrzostwach Europy to brązowy krążek wywalczony w 2009 roku

Polki w meczu o trzecie miejsce wygrały wówczas 3:0 (25:16, 25:19, 25:23) z Niemkami.