Koniec meczu. Serbia sięga po brązowy medal.
Polski blok w aut i mamy piłkę meczową dla Serbii.
Długa wymiana, która kończy się punktem dla Serbii.
Szczurowska niestety w aut. Serwują Serbki.
Serbia bierze drugi czas. Ostatni moment dla Polek, by odrobić stratę.
Najpierw mylą się w odbiorze Polki, ale w kolejnej akcji dobrze atakuje Szczurowska. Wciąż cztery punkty dla Serbii.
Przewaga Serbii rośnie do czterech punktów. Drugi czas dla Polski.
Tym razem Boskovic zatrzymana przez nasz blok.
Boskovic lekko obok polskiego bloku. Trzy punkty przewagi Serbek.
Damaske po bloku i punkt dla Polski.
Boskovic trafiła atakując po przekątnej.
Na kłotpoty Paulina Damaske. Ponownie remis, jednak później na zagrywce myli się Koput.
Najpierw do wyrównania doprowadza Uzelac, a następnie na prowadzenie Serbki wyprowadza Kica.
Polki zatrzymują Boskovic blokiem. W kolejnej akcji Serbka się myli i mamy prowadzenie.
Serbki mają dwa punkty przewagi, sztab Polek bierze czas.
Boskovic tym razem skutecznie kiwa, po chwili zagrywkę psuje Kurtagic.
Uzelac kończy atak Serbek i mamy remis.
Lampkowska idealnie kiwa za blokiem i dwa punkty przewagi Polek.
Monika Lampkowski atakuje po przekątnej i wychodzimy na prowadzenie.
Stysiak nie mogła mocno uderzyć, ale posyła piłkę pod samą linię, Serbki nie są w stanie tego wybronić.
Coraz lepiej prezentuje się Damaske. Zdobywa kolejny punkt dla Polski. Chwilę później Koput zdobywa punkt bezpośrednio z zagrywki.
Magdalena Stysiak zdobywa pierwszy punkt dla Polski w czwartym secie. Serbki odpowiadają skutecznym atakiem Uzelac.
Ognjenovic zaskoczyła Polki i skutecznie kiwa
Przed nami czwart set
Paulina Damaske kończy seta. Polska wciąż w grze.
Kurtagic mija polski blok i przed nami kolejna piłka setowa.
Damaske skutecznie atakuje i jest piłka setowa dla Polek.
Stysiak dokłada punkt blokując rywalkę.
Ponownie Stysiak. Rośnie przewaga naszej reprezentacji.
Stysiak w trudnej sytuacji nie myli się.
Damaske nie myli się w ataku. Punkt dla Polek.
Kica wykorzystuje schowane ręce polskiego bloku i zdobywa 13. punkt dla Serbii.
Niezawodna Stysiak przebija się przez blok.
Lampowska przełamuje blok Serbek i ponownie pięć punktów przewagi.
Boskovic obija polski blok i dopisuje sobie kolejny punkt.
Stysiak trafia w linię. Idealne uderzenie i powiększamy przewagę.
Damaske z asem serwisowym. Cztery punkty przewagi Polek.
Stysiak serwuje w aut. Myli się także Kica.
Myli się Boskovic i mamy cztery punkty przewagi
Kica przerwała serię punktów Polek. Nasze zawodniczki zdobywają dziewiąty punkty po ataku Damaske.
Zwiększamy przewagę. Stysiak kiwa za blok i mamy punkt.
Kolejny punkt dla Polek. Serbki nie są w stanie zatrzymać Stysiak. Trener rywalek bierze czas.
Było 0:4, jest 6:5. Stysiak obija blok i obejmujemy prowadzenie.
Odrabiamy stratę. Boskovic w aut.
Piąty punkt dla Serbek zdobywa Uzelac. Polska odpowiada skutecznym atakiem Stysiak.
Pierwszy punkt dla Polek zdobywa Stysiak. W kolejnej akcji blok zatrzymuje Uzelac.
Boskovic zdobywa czwarty punkt dla Serbek. Polski trener reaguje i prosi o czas.
Boskovic tym razem miękko nad blokiem i Serbki zaczynają trzeciego seta od dwóch puntków z rzędu.
Szczurowska trafia w serbski blok i jest 2:0 w setach dla rywalek.
Lampowska najpierw zdobywa punkt obijając blok rywalek, a w kolejnej akcji Julia Szczurowska w narożnik boiska.
Po drugiej stronie Polki muszą bronić się przed atakami Uzelac. Po bloku piłka trafia w aut. O drugą przerwę prosi polski trener.
Popovic z blokiem i 5 punktów przewagi Serbii.
Boskovic jest dziś nie do zatrzymania. Serbki wykorzystują dobrą formę swojej zawodniczki.
Jurczyk, mimo trudnej piłki, zdołała znaleźć dziurę w serbskiej obronie.
Damaske zatrzymana przez blok rywalek.
Mamy powrótkę z pierwszego seta. Serbki uciekają Polkom.
Po przewie, o którą poprosił polski trener, tracimy kolejny punkt.
Stysiak w blok i rośnie przewaga Serbii.
Boskovic prowadzi Serbki. Dwa razy skutecznie atakuje.
Cztery razy atakowała Boskovic i w końcu znalazła dziurę w polskiej obronie.
Najpierw źle serwisuje Uzelac, później w ataku myli się Popovic. Polki mają dwa punkty przewagi.
Serbki obijają polski blok i doprowadzją do remisu. Stysiak atakuje po prostej i ponownie jeden punkt przewagi.
Znowu na prowadzeniu Polki. Boskovic atakuje daleko w aut.
Najpierw obity blok Polek, a następnie as serwisowy Kurtagic. Prowadzą Serbki.
Czyrniańska sprytnie odbija blok rywalek.
Boskovic zatrzymana przez polski blok i mamy prowadzenie.
Doprowadzamy do wyrównania. As serwisowy Magdaleny Stysiak.
Gra punkt za punkt. Kurtagic atakuje ze środka.
Najpierw Tica trafia w siatkę, a w kolejnej akcji Serbki atakują środkiem i punkt zdobywa Popovic.
Po zagrywce Uzelac piłka przechodzi na stronę Serbek. Szybki atak Ticy i prowadzenie rywalek.
Wracamy do gry. Stysiak w blok, a piłka trafia w antenkę. Prowadzenie Polek
Martyna Czyrniańska serwuje na aut i mamy pierwszy set dla reprezentacji Serbii.
Rywalki ponownie mają problem z przyjęciem polskiego serwisu. Serbowie biorą czas.
Dobrze polski mur i pierwsza piłka wybronione. W kolejnej akcji Czyrniańska mocno atakuje i kolejny punkt dla Polek.
Boskovic mimo źle wystawionej piłki znajduje dziurę po polskiej stronie. Piłka setowa dla Serbek.
Damaske serwuje w siatkę i Serbki dwa punky od pierwszego seta.
Lampkowska przerywa serię rywalek.
Pięć punktów z rzędu Serbek.
Uzelac kolejny raz atakuje mocno i skutecznie. Uciekają rywalki.
Boskovic psuje zagrywkę, ale w kolejnej akcji Kurtagic atakuje ze środka i przewaga rośnie do trzech punktów.
Najpierw dobrze atakuje Stysiak, później Boskowic i dwa punkty straty Polek.
Boskovic dobrze atakuje, utrzymana przewaga.
Najpierw Wenerska serwuje w siatkę, a w kolejnej akcji Uzelac dobrze serwuje, piłka przechodzi na stronę rywalek, szybki atak i mamy prowadzenie reprezentacji Serbii.
Trzeci punkt z rzędu Serbek.
Zwiększamy przewagę. Czyrniańska obiła blok Serbek.
Wenerska zmyliła blok rywalek i Stysiak zdobywa punkt.
Kolejna długa wymiana, ale tym razem punkt dla Polski i jest remis 5:5 W kolejnej akcji sędzia początkowo wskazał punkt dla Serbii, ale powtórka wideo wskazała, że nie było dotknięcia piłki przez polski blok. Wychodzimy na prowadzenie.
Najdłuższa wymiana w tym secie. Walkę na siatcę wygrała Serbka.
Walka punkt za punkt. Wychodzimy na prowadzenie po ataku Stysiak.
Pierwszy punkt zdobywają Serbki. Po chwili jest już remis, rywalki serwisem uderzają w siatkę.
Zawodniczki wybiegają na boisko. Wyjściowy skład Polek: Katarzyna Wenerska, Magdalena Stysiak, Magdalena Jurczyk, Maja Koput, Martyna Czyrniańska, Monika Lampkowska, Justyna Łysiak (L)
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