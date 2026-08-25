Skala trudności przed biało-czerwonymi rośnie stopniowo. Zawodniczki Stefano Lavariniego zaczęły od meczu z Węgierkami, dla których wygranie każdego seta jest wydarzeniem. Potem zmierzyły się z Łotwą, która sprawiła im nadspodziewanie dużo problemów, za co spadła na nie krytyka.

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Teraz przyszedł czas na mocniejszą drużynę Słowenii, więc nic dziwnego, że pojawiły się obawy, czy Polkom nie zdarzy się potknięcie, zwłaszcza że rywalki rozbiły reprezentację Niemiec 3:0 i postawiły się Turczynkom (1:3).

Mistrzostwa Europy siatkarek. Polska – Słowenia 3:0

Na szczęście im trudniejszy rywal, tym Polki grają lepiej. Obiecywały mobilizację i słowa dotrzymały. Pierwszy set poszedł zgodnie z nadziejami wszystkich kibiców. Polki odskoczyły i broniły przewagi. Trener Słoweńców zarzucał swoim zawodniczkom, że grają zbyt miękko, ale to nic nie dało. Piłkę setową Magdalena Jurczyk zdobyła blokiem, nawet już opadając na parkiet, a potem pomyliła się Eva Pavlović Mori i można było zejść na przerwę.

Czym jednak byłyby mecze Polek bez odrobiny kłopotów, z których mogłyby wyjść obronną ręką? W drugim secie zdarzył im się dłuższy przestój, w trakcie którego naszym zawodniczkom przytrafiły się wszystkie możliwe błędy. Były złe przyjęcia serwisu (Julita Piasecka), atak w aut Moniki Lampkowskiej i skuteczny blok Słowenek na Magdalenie Stysiak. Trener Lavarini wziął czas przy stanie 8:12, ale jego zawodniczki straciły jeszcze dwa punkty, zanim zaczęły mozolnie odrabiać straty. Doprowadziły do remisu 17:17, potem znowu pozwoliły rywalkom na zdobycie dwóch punktów, ale na szczęście zachowały zimną krew i w końcówce zwyciężyły na przewagi 28:26.

Trzeci set nie miał już specjalnej historii. Polki wyszły na prowadzenie 9:4, potem dały Słowenkom wrócić do gry, ale wtedy, kiedy było trzeba, wyższy bieg wrzuciły Piasecka i zwłaszcza Stysiak, nie dając rywalkom szans na skuteczną odpowiedź. Atakująca reprezentacji Polski zdobyła w tym spotkaniu aż 24 pkt., a druga w naszej kadrze pod względem skuteczności była Lampkowska, która zdobyła 12 pkt. Po przeciwnej stronie Fatoumatta Sillah zdobyła 19 pkt.

Teraz nasze siatkarki czeka dzień przerwy, a potem mecz z reprezentacją Niemiec. Polki na razie wykonują precyzyjnie plan, z którym przyjechały na ten turniej. Chcą zająć jak najwyższą pozycję (o pierwsze miejsce będzie trudno, bo w grupie mamy faworytki do złota, czyli Turczynki), żeby w ćwierćfinale uniknąć faworytek. Być może wreszcie drużynie Lavariniego uda się awansować do strefy medalowej.