Komunikat w tej sprawie opublikowała Rosyjska Federacja Piłki Siatkowej. Jak przekazano, decyzja o rezygnacji z udziału w mistrzostwach świata mężczyzn została podjęta z powodu obaw o bezpieczeństwo reprezentacji na terytorium Polski.
„Uważamy, że podczas tego turnieju będzie krytycznie mało sportu i bardzo dużo polityki” – oświadczyła federacja.
Rosyjskie władze siatkarskie nie sprecyzowały, jakie zagrożenia miałyby dotyczyć zawodników ani czy prowadziły rozmowy z organizatorami mistrzostw.
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Mistrzostwa świata mężczyzn w siatkówce zostaną rozegrane w Polsce od 10 do 26 września 2027 roku.
Rosja pozostaje zawieszona w międzynarodowych rozgrywkach organizowanych przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.
Inaczej wygląda sytuacja reprezentacji kobiet. Rosyjska federacja poinformowała, że możliwość udziału kobiecej kadry w mistrzostwach świata pozostaje przedmiotem rozmów.
„FIVB kontynuuje prace w tym kierunku z komitetem organizacyjnym turnieju oraz federacjami siatkówki Stanów Zjednoczonych i Kanady” – przekazano.
Mistrzostwa świata siatkarek mają odbyć się na przełomie sierpnia i września 2027 roku w USA i Kanadzie.
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