To miało być lekkie, łatwe i przyjemne popołudnie w Bułgarii, gdzie mecze rozgrywa polska grupa. I takie właśnie było. Plan zakładał zwycięstwo w trzech setach i oszczędzanie sił na dalszą część rywalizacji.

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Wszystkie punkty tego planu zostały zrealizowane perfekcyjnie, trener Nikola Grbić mógł rotować składem, bo przewaga jego zawodników od początku do końca była bezdyskusyjna. Nie musiał nawet prosić o czas, bo nie było takiej potrzeby.

Polacy wygrywają bez straty seta. Kiedy kolejny mecz?

Portugalczycy nie mają wielkich tradycji siatkarskich, daleko im do piłkarzy. Nigdy nie zdobyli medalu mistrzostw Europy. Ostatni turniej zakończyli na dziesiątej pozycji.

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Polacy w pierwszym secie pozwolili zdobyć rywalom tylko 12 punktów, w drugim i trzecim – odpowiednio 18 i 20. Najważniejsze, że nasi siatkarze nie zdążyli się zmęczyć. Po niespełna półtorej godziny było już po wszystkim.

– Skupialiśmy się na tym, by wygrać jak najszybciej – przyznał Wilfredo Leon, który trzy lata temu został uznany za najlepszego zawodnika mistrzostw Europy. – Wiedzieliśmy, że kluczem będzie koncentracja – dodał przed kamerami Polsatu Sport Jakub Popiwczak.

Teraz przed nimi i ich kolegami dzień przerwy. W sobotę, znów o 15.00, zmierzą się z Izraelem. Dla naszych siatkarzy to powinien być kolejny spacer przed poważniejszymi wyzwaniami. W grupie zagrają jeszcze z Macedonią Północną (13 września), Ukrainą (15 września) i Bułgarią (16 września).

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